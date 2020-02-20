По факту гибели людей на железной дороге в Приамурье началась доследственная проверка (фото 18+)
Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте организовало доследственную проверку по факту гибели двух людей на железной дороге в Амурской области. Трагический случай произошел 19 февраля: двух мужчин насмерть сбил проходящий поезд.
По предварительным данным, в ночное время на перегоне станций Белогорск-2 – Возжаевка Забайкальской железной дороги грузовым поездом были травмированы двое мужчин, которые находились на железнодорожных путях в опасной близости к движущемуся составу. Несмотря на подаваемые звуковые сигналы и экстренное торможение, несчастный случай предотвратить не удалось. Мужчины погибли на месте.
ФОТО 18+
Как сообщается на сайте ВССУ на транспорте, в настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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