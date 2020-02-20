Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:45 3

В апреле пенсионерам России добавят 6 процентов к пенсии

В апреле пенсионерам России добавят 6 процентов к пенсии
Фото: pixabay.com

С 1 апреля социальные пенсии россиян проиндексируют на 6,1 %. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова. Индексация коснется почти четырех миллионов россиян, из них 3,2 миллиона – получатели соцвыплат.

Расходы составят 2,41 миллиарда рублей в месяц, или 21,7 миллиарда рублей до конца текущего года, добавил министр. Размер индексации существенно выше, чем в прошлые годы. В 2019-м она составила 2 %, в 2018-м – 2,9 %.

Одновременно, исходя из соответствующих размеров соцпенсий, повысят выплаты по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу по призыву; участников Великой Отечественной войны; граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф и другие, сообщает РИА Новости.

В конце января директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева (входит в рабочую группу по изменениям в Конституции) сообщила, что после принятия внесенного президентом законопроекта о поправке к Конституции выплаты будут индексировать и работающим пенсионерам.

Внести изменения в Конституцию РФ предложил 15 января в ежегодном послании Федеральному собранию президент Владимир Путин, напоминает «Коммерсант». Позднее законопроект о поправках к Основному закону был внесен президентом на рассмотрение в Госдуму. Для подготовки самих предложений по поправкам была собрана рабочая группа. Законопроект был одобрен в первом чтении в конце января. Второе чтение может пройти 10 марта. Правительство РФ не поддержало этот законопроект.

Социальная пенсия — регулярная госвыплата, которая назначается по старости (65 лет для женщин и 70 — для мужчин), если у человека нет подтвержденного трудового стажа или его не хватает для трудовой пенсии. Также социальную пенсию получают инвалиды и дети без кормильца. Средний размер в 2019 году составлял 9 266 рублей.

Просмотров всего: 792

#пенсии #российская власть #финансы

распечатать


Власть 23

Тынду с рабочим визитом посетил сенатор Иван Абрамов
Экономика

Социальных предпринимателей моногородов Приамурья поддержат субсидиями из центра
Общество 1

Жилье и деньги: в села Приамурья привлекут около 50 молодых специалистов
Экономика 20

В мэрии Благовещенска объяснили, почему хотят продать центральный рынок
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Дукла

    Дукла
    1 час назад

    ткнули нищенскую подачку-как здесь не вспомнить Труша

  • Правильный умник

    Правильный умник
    13 минут назад

    Позорише....слугам народа добавьте....

  • амурская алена

    амурская алена
    11 минут назад

    Да,согласна,как людям получающих такую пенсию,существовать,по другому не скажешь,с ценами амурскими на продукты.Родственники и знакомые по всем регионам России есть,по скайпу разговариваешь и почему то цены на продукты дешевле.чем у нас, даже в Москве.

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь