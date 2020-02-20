В апреле пенсионерам России добавят 6 процентов к пенсии

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С 1 апреля социальные пенсии россиян проиндексируют на 6,1 %. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова. Индексация коснется почти четырех миллионов россиян, из них 3,2 миллиона – получатели соцвыплат.

Расходы составят 2,41 миллиарда рублей в месяц, или 21,7 миллиарда рублей до конца текущего года, добавил министр. Размер индексации существенно выше, чем в прошлые годы. В 2019-м она составила 2 %, в 2018-м – 2,9 %.

Одновременно, исходя из соответствующих размеров соцпенсий, повысят выплаты по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу по призыву; участников Великой Отечественной войны; граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф и другие, сообщает РИА Новости.

В конце января директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева (входит в рабочую группу по изменениям в Конституции) сообщила, что после принятия внесенного президентом законопроекта о поправке к Конституции выплаты будут индексировать и работающим пенсионерам.

Внести изменения в Конституцию РФ предложил 15 января в ежегодном послании Федеральному собранию президент Владимир Путин, напоминает «Коммерсант». Позднее законопроект о поправках к Основному закону был внесен президентом на рассмотрение в Госдуму. Для подготовки самих предложений по поправкам была собрана рабочая группа. Законопроект был одобрен в первом чтении в конце января. Второе чтение может пройти 10 марта. Правительство РФ не поддержало этот законопроект.

Социальная пенсия — регулярная госвыплата, которая назначается по старости (65 лет для женщин и 70 — для мужчин), если у человека нет подтвержденного трудового стажа или его не хватает для трудовой пенсии. Также социальную пенсию получают инвалиды и дети без кормильца. Средний размер в 2019 году составлял 9 266 рублей.