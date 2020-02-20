Экс-полковник Захарченко подал иск к Лефортово: обзор прессы

Курильщикам необходимо есть апельсины; 18 языков коренных народов России могут исчезнуть; половина российских нефти и газа принадлежит иностранцам. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

«Амурская правда» сегодня часть материалов посвящает празднику, который мы будем отмечать 23 февраля. Один из «центровых» материалов – история трех войн майора Сальцова – его фотография размещена на первой полосе. Там же и фото телеведущего Владислава Пельша. Почему? – спросите вы. А потому, что наш Сальцов однажды спас Пельшу жизнь. А как это произошло – читайте в «Амурке». Жаль, у меня нет времени на подробности, скажу лишь, что биография боевого офицера – сюжет для крутых романов. Автор статьи – Ирина Ворошилова.

Полный абзац

В «Российской газете» я бы обратил ваше внимание на публикацию о том, что экс-полковник Захарченко подал иск к СИЗО «Лефортово». Легендарный борец с коррупцией, у которого обнаружили изъяли плюс-минус 9 миллиардов рублей в разной валюте, требует вернуть ему изъятые деньги. Что-то мне подсказывает, что требует не он сам, а тот влиятельный, кто за его спиной. А кто за его спиной – никто не знает. Но кто-то же есть, изъятые полтонны денег – ведь чьи-то?

Очень интересно

Далее – «Российская газета-Неделя». В этой «толстушке» написано о том, что курильщикам, чтобы очистить организм от никотина, следует есть апельсины – они повышают защитные функции организма. Следом идут киви, гранат, вино красное… Хотя нет, про вино мне показалось. Под рубрикой «Календарь поэзии» прочтите об Александре Кушнере. И подборку его стихотворений. Право, хороший поэт. Настоящий. Еще вы узнаете о том, что в России под угрозой исчезновения находятся 18 языков коренных народов. А значит, и сами носители этих языков. И, конечно, не пропустите большую публикацию о том, как складывалась судьба наших полководцев, попавших в плен.

Напишут же такое

Из еженедельника «Аргументы неделi» узнаете о том, что 65 % российской нефтянки, 55 % газодобычи уже принадлежит иностранцам. Странно, а мы-то с вами думали, что у нас уже ничего своего нет. А вот поди ж ты… Правда, и оставшиеся соответственно 35 и 45 процентов нефти и газа – тоже не в наших руках. Что еще. Еще пишут о том, что русские крабы уплыли в США, что для нашего авиастроения не хватает металла (наверное, тоже «уплыл» за океан»). Ну а самое интересное – статья о том, почему люди у власти живут дольше всех. Но тут так: читай-не читай – все равно ведь уже не у власти.

На посошок

В завершение – «Комсомольская правда», прямо с первой полосы порадовавшая тем, что 31 декабря выходным днем не будет: в правительстве завернули законопроект о дополнительном празднике. И вот здесь я с правительством целиком и полностью согласен: зачем объявлять выходным день, в который и без того не работаем?! Еще здесь о том, о чем вы и сами знаете: как звезды (точнее, так называемые звезды) богатеют на скандалах. Еще о том, подорожает ли молочка из-за новой маркировки (тут пиши-не пиши – ясно же). Еще о гражданских браках и о том, что восьмикласснице запретили носить мини-юбку (беспредел какой-то).

Но я все к первой полосе, к тому, что 31 декабря будет рабочим днем. Не ошибся наш президент в новом премьере, правда же?