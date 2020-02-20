Соцсети: в Благовещенске автобус покинул место ДТП
В соцсетях появилась информация о необычном происшествии в Благовещенске. Как отмечает инстаграм-паблик blag_dtp, водитель автобуса при перестроении совершил столкновение с автомобилем Mazda и поехал дальше. Водитель «мазды» догнал автобус и вызвал полицию.
В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» подтвердили факт ДТП. 19 февраля в 14:46 в районе дома № 20 на улице 50-летия Октября столкнулись автобус и машина Mazda. При происшествии обошлось без пострадавших.
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