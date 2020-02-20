На реке Зее незаконно добывали песок и песчано-гравийную смесь

Фото: instagram.com/rosgvard_amurobl

18 февраля на территории городского округа Благовещенска проводилось очередное рейдовое мероприятие, при участии спецподразделения управления Росгвардии по Амурской области. В результате был установлен факт незаконной добычи песка и песчано-гравийной смеси в акватории правобережной части реки Зея, 16-17 километров от ее устья.

Незаконная добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществлялась при помощи гусеничного экскаватора и нескольких грузовых самосвалов. Эта техника, в рамках действующего законодательства, была изъята и помещена на специализированную стоянку, сообщается в Инстаграме управления Росгвардии по Амурской области.

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#происшествия

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Александр Авдеев