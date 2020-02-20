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20февраля
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«Народные экскурсоводы» Благовещенска нашли столетние следы Забурхановской слободы

«Народные экскурсоводы» Благовещенска нашли столетние следы Забурхановской слободы

В Благовещенске прошла пешая экскурсия по столетним тропам Забурхановской слободы. Она начиналась за речкой Бурхановкой, именно оттуда шел на работу в типографию поэт и журналист Федор Чудаков. Его еще называют «амурским Сашей Чёрным». Он жил в амурской столице с 1908 по 1918 годы.

Народные исследователи во главе с краеведом Валентиной Кобзарь стартовали от пересечения улиц Конной – Шимановского и завершили поход на перекрестке Ленина – Калинина. Примерно таким маршрутом – от дома до типографии — ходил литератор больше века назад. Когда участники шли по берегу Бурхановки, то вызвали некоторое волнение у местных жителей, сообщает управление культуры администрации Благовещенска.

«На экскурсию собралось почти 30 человек. И эта внушительная по размерам группа людей периодически останавливалась около частных домов, что-то показывала и оживленно говорила. Например, некоторые вспомнили про учебу в 30-й школе или какое в этом районе располагалось кладбище. Потом спорили, в каком доме останавливался в 1920 году автор романа "Молодая гвардия" Александр Фадеев. А так как я была еще и с громкоговорителем, то люди выбегали из домов посмотреть, что происходит», — рассказывает краевед Валентина Кобзарь.

В начале ХХ века районы Забурхановская слобода и Горбылёвка считались пригородом Благовещенска. С того времени даже остались некоторые названия улиц: Конная, Свободная, Высокая, Заводская. Раньше здесь жили мелкие торговцы, ремесленники, рабочие. Участникам «Школы народного экскурсовода» попадались то ветхие домишки-мазанки, то довольно крепкие строения с резными ставнями. А ещё в этом районе больше 100 лет назад находились торговые лавки, амбулатория, три школы, церковь Ильи Пророка, ночлежка и другие объекты.

Народные исследователи истории родного города прошли 3,5 километра, что заняло около полутора часов. Экскурсия получила дополнительное название челлендж — потому что народные экскурсоводы бросили вызов самим себе: пройти маршрутом вековой давности. И прошли.

Больше фото — в блоге Культпросвет.

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#история #культура

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