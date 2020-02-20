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Цирк «Ап!» и музыканты New balalaika представят Приамурье на Дельфийских играх

Цирк «Ап!» и музыканты New balalaika представят Приамурье на Дельфийских играх

В министерстве культуры и национальной политики Амурской области определили состав делегации для участия в XIX молодёжных Дельфийских играх России, которые пройдут с 24 по 29 апреля 2020 года в Омске. Приамурье представят цирк, балалечники, солистка и чтец.

На региональный этап Дельфийских игр было подано 62 заявки из детских школ искусств и учреждений культуры области: городов Благовещенск, Белогорск, Тында, Зея, Райчихинск, ЗАТО Циолковский, сел Белогорье и Екатеринославка, пгт Магдагачи, Завитинского и Ивановского районов.

В номинациях «Фортепиано», «Скрипка», «Флейта», «Домра, балалайка», «Баян, аккордеон», «Изобразительное искусство», «Театр», «Цирк», «Художественное чтение», «Эстрадное пение», «Народные инструменты – коллективы» приняли участие 120 исполнителей в возрасте от 10 до 24 лет.

В результате победители получили путевки в финал. Это балалаечники Никита и Андрей Говоровы Российской академии музыки имени Гнесиных, Каринэ Саакян из образцовой вокальной студии «Музей Пушкина» Тынды, Диана Зверева из «Детской школы искусств» Белогорска, а также цирк «Ап!» Амурской областной филармонии.

Полный список лауреатов II и III степени – в блоге Культпросвет Натальи Наделяевой.

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#дети #конкурсы #концерты

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