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20февраля
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В Амурском краеведческом музее 23 февраля разыграются «Шпионские страсти»

В Амурском краеведческом музее 23 февраля разыграются «Шпионские страсти»

«Шпионские страсти, или как я стал разведчиком» — интерактивная программа под таким названием пройдет 23 февраля в Амурском областном краеведческом музее им. Г. С. Новикова-Даурского. Она будет посвящена Дню защитника Отечества.

«Шпионские страсти» — это увлекательный квест, в ходе которого дети и их родители будут раскрывать хитрого шпиона, а он будет мешать проводить экскурсию по музею и даже воровать секретные документы.

Дети научатся читать географические карты, разгадывать зашифрованные слова, будут искать спрятанную шпионскую папку и почувствуют себя настоящими разведчиками. Вместе с родителями они посоревнуются в силе и ловкости. Начало квеста — в 12 часов. Стоимость билета – 100 рублей, необходима предварительная заявка.

В этот же день, 23 февраля в 14 часов в музее пройдет военное караоке «Мы парни бравые». Посетителям предложат стать членами агитбригады и исполнить песни военных лет. Посещение — по цене входного билета: 150 рублей для взрослых, 100 рублей – студенты, курсанты, пенсионеры, дети до 18 лет – бесплатно.

А в 15 часов детей от 6 лет приглашают на мастер-класс «Подарок для папы». Под руководством сотрудников музея пройдет роспись медовых пряников. Стоимость билета — 150 рублей, необходима предварительная заявка. Заявки принимаются по телефону 77-53-83.

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#дети #культура

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