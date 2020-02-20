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20февраля
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Выбор читателей за 19 февраля

Выбор читателей за 19 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 19 февраля.

В мэрии Благовещенска объяснили, почему хотят продать центральный рынок

В благовещенской администрации прокомментировали информацию о выставлении на аукцион зданий центрального рынка в Благовещенске. А также сообщили, что будет с торгующими там предпринимателями.

Скончался юный благовещенец Артемий Дымов

Ушел из жизни юный благовещенец Артемий Дымов, который страдал от серьезных недугов. Об этом в Инстаграме сообщила мать мальчика Олеся Дымова.

Конфликт ученика с одноклассниками из благовещенской школы № 26 переместился в суд

Благовещенский городской суд начал рассмотрение дела по иску школы № 26 к отцу ученика шестого класса. Образовательное учреждение просит определить способ обучения участника конфликтной ситуации.

Родственники Олега Кожемяко вошли в 10 крупнейших рыбопромышленников России

Forbes составил второй рейтинг крупнейших рыбопромышленников России. Для первого рейтинга в качестве главного критерия использовали объем квот на вылов морских ресурсов. На этот раз в основу рейтинга лег объем выручки за 2018 год.

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#Обзор #интернет #СМИ

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