Выбор читателей за 19 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 19 февраля.

В благовещенской администрации прокомментировали информацию о выставлении на аукцион зданий центрального рынка в Благовещенске. А также сообщили, что будет с торгующими там предпринимателями.

Ушел из жизни юный благовещенец Артемий Дымов, который страдал от серьезных недугов. Об этом в Инстаграме сообщила мать мальчика Олеся Дымова.

Благовещенский городской суд начал рассмотрение дела по иску школы № 26 к отцу ученика шестого класса. Образовательное учреждение просит определить способ обучения участника конфликтной ситуации.

Forbes составил второй рейтинг крупнейших рыбопромышленников России. Для первого рейтинга в качестве главного критерия использовали объем квот на вылов морских ресурсов. На этот раз в основу рейтинга лег объем выручки за 2018 год.