Гороскоп 20 февраля: Рыбы в поисках компромисса, у Дев улучшится материальное положение

Восход Солнца: 07:32

Заход Солнца: 17:54

Солнце в Рыбах.

Овен. День связан с самозащитой, борьбой интересов. Помните, что новые дела и начинания во всех сферах жизни даются не так уж легко. Рекомендуется объективная оценка происходящего. Возможно, что в скором времени Вы ощутите выгоду от задуманного. Но не рассчитывайте на безоговорочный успех в денежных вопросах. Вечер проведите в кругу семьи и наладьте отношения с близкими.

Телец. Благоприятный день для деловых контактов. Прирожденная порядочность и честность будут импонировать коллегам. Вас оценят подостоинству, что значительно укрепит Ваш авторитет. Возможны предложения новой работы или должности. Соглашайтесь, не раздумывая, так как в скором времени возможны значительные негативные перемены в жизни.

Близнецы. Благоприятный день для обращения к начальству с деловыми предложениями. Вероятно появление новой работы или партнеров. Этот день будет окрашен в оптимистические цвета. Однако планеты советуют Вам определить приоритеты: иногда процесс достижения цели для вас важнее, чем сама цель. Вероятны осложнения в отношениях с коллегами: характерное для Вас чувство собственного достоинства и дистанция, которую Вы сохраняете при любых контактах, могут быть неправильно истолкованы и сочтены за высокомерие и гордыню.

Рак. День благоприятен для самоутверждения, отстаивания своих интересов. Возможно, у Вас появится шанс проявить талант и продемонстрировать деловую хватку. Планеты советуют воздерживаться от ненужных или непринципиальных споров — уступите в мелочах, чтобы выиграть в главном.

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Лев. Тяжелый и опасный день, который следует провести дома. Вероятно негативное влияние со стороны или плохое известие. День пройдет под знаком духовной нерешительности, сомнений и разочарований. Полезно посидеть у костра, поужинать при свечах. Скромность и высокие нравственные качества помогут снизить негативные тенденции дня.

Дева. День, благоприятный для творческого роста, изучения наук, ремесел. Велика вероятность того, что Вам удастся улучшить свое финансовое положение. Теплые объятия любимого человека согреют душу, и Вы почувствуете себя счастливым. Не следует забывать о режиме дня и отдыхе. Не злоупотребляйте крепким чаем или кофе, алкогольными напитками.

Весы. Благоприятный день — день равновесия, гармонии с окружающим миром, справедливости. Удачное время для деловых операций. День полон новых встреч, неожиданных знакомств, что обусловит некоторые перемены в вашем окружении: появление новых людей ускорит продвижение вашего проекта или, наоборот, позволит Вам участвовать в новых проектах.

Скорпион. Крайне неблагоприятный день. День серьезных провокаций, авантюрных приключений, подлого обмана. Вероятно романтическое увлечение, которое, к сожалению, будет кратковременным. Не исключено, что Вам придется выяснять отношения с друзьями или родственниками. Будьте осмотрительны.

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Стрелец. Активный, творческий день. Круговорот событий сегодня поглотит Вас целиком. Вы можете заняться решением творческих задач, благоустройством своего дома, квартиры. Возможен успех в торговых и финансовых операциях. День благоприятен для занятий спортом и для любой физической работы.

Козерог. Если ваши действия будут носить непредсказуемый, импульсивный характер, то события внешней жизни не раз поставят Вас в тупик. Не стоит расширять сферу деятельности, не все будет получаться. Вам необходим отдых и внимательное отношение к своему здоровью.

Водолей. Критический день. Несет недоброжелательство, столкновения с недругами, измену, обман. Избегайте новых знакомств, проявите сдержанность в общении со знакомыми и друзьями. Обратите самое пристальное внимание на имущество. Предстоят домашние хлопоты, которые отнимут много времени и сил.

Рыбы. Сегодня Вас ожидает эмоциональный подъем. Постепенно возрастет сексуальная энергия, личное обаяние. К сожалению, во второй половине дня возможны неприятности в общении со старшими родственниками. Избегайте непримиримого противостояния, ищите компромисс — и все станет на свои места.

Астролог: Вальдемар Небоходцев