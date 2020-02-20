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сегодня, 10:15 1

Как в Благовещенске отметят День защитника Отечества

Как в Благовещенске отметят День защитника Отечества
Фото: fa.ru

В Благовещенске пройдет свыше 40 мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. Жители и гости города смогут принять участие в мастер-классах, квестах, развлекательных программах, интеллектуальных играх и викторинах, а также посетить концерты патриотической музыки и творческие выставки.

Основным общегородским мероприятием, посвященным Дню защитника Отечества, станет торжественный концерт «Армии России – слава в веках!», который состоится 21 февраля в большом зале Общественно-культурного центра. Гостей праздника будут встречать юнармейцы, а в фойе на втором этаже будут звучать композиции в исполнении Детского кадетского оркестра. Также в фойе ОКЦ будет представлена выставка исторической военной формы, экспозиция оружия и военной формы нового образца и выставка «Казачество на государевой службе».

В торжественном концерте примут участие лучшие хореографические и вокальные коллективы города и области, а также сводный хор курсантов ДВОКУ им. Рокоссовского и МГУ им. Невельского, вокальный ансамбль ПУ ФСБ РФ по Амурской области «Душа границы» и вокальный ансамбль УМФД РФ по Амурской области «Амурпол». Начало мероприятия в 16:00. Вход по пригласительным билетам.

План городских мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества опубликован на сайте управления культуры. Вход на большинство из них бесплатный.

Цикл праздничных мероприятий в Благовещенске стартовал еще 7 февраля с открытия выставки декоративно-прикладного творчества «Мужская работа» в Доме ремесел. В экспозиции представлены работы, созданные исключительно руками мужчин, отражающие особый взгляд на мир и увлечения сильной половины человечества.

Изысканные витражи, уникальные частные коллекции исторических монет, значков, медалей из меди, керамики, стекла, и даже собственноручно отлитых фигурок, техно образы в стиле «стимпанк», сборные макеты сооружений и военной техники из фанеры и картона, изделия, созданные с ювелирной тщательностью и еще многое другое можно найти на выставке. Кстати, в выходные дни посетить Дом ремесел можно бесплатно, сообщает пресс-служба управления культуры города.

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#праздники

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Комментарии
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  • XANDER

    XANDER
    1 час назад

    подготовка к победобесию ?

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