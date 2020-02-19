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19 февраля 2020, 21:10 0

Жюри детского конкурса «С Днём защитника Отечества!» за день прослушало 150 песен

Жюри детского конкурса «С Днём защитника Отечества!» за день прослушало 150 песен

Жюри областного детского конкурса «С днем защитника Отечества!», который проходил в Амурском областном доме народного творчества, в канун 23 февраля стало настоящими героями. За день 18 февраля судьи успели прослушать 150 песен и выбрать 30 призеров.

Детский конкурс патриотической песни объединил 213 исполнителей из 17 муниципальных образований Приамурья: Благовещенска, Белогорска, Свободного, Шимановска, Райчихинска, Прогресс, ЗАТО Циолковский, Архаринского, Белогорского, Благовещенского, Зейского, Ивановского, Константиновского, Магдагачинского, Михайловского, Октябрьского и Тамбовского районов. В разных возрастных категориях участвовало 58 солиста, 17 ансамблей до 12 человек и 15 ансамблей малых форм — трио, дуэты.

18 февраля в Амурском областном Доме народного творчества состоялись конкурсные прослушивания. Детский репертуар состоял из песен о мире, Родине, мужестве и воинской славе: «Мальчишки у стен Ленинграда», «Песня о маленьком трубаче», «В лесу прифронтовом», «Катюша», «Три танкиста», «Песня фронтового шофера», «Славный День Победы», «Офицеры» и других.

Вокальные данные, технику исполнения, артистизм, имидж и качество музыкального сопровождения конкурсантов оценивало жюри, в состав которого вошли руководители творческих коллективов силовых структур и ведомств–участников областных фестивалей художественного творчества.

В результате в гала-концерт был включен 21 номер участников из Белогорска, Благовещенска, Райчихинска, Свободного, Шимановска, ЗАТО Циолковский, Архаринского, Благовещенского, Константиновского, Октябрьского и Тамбовского районов.

Лауреатами I степени в возрастной группе 5–7 лет стали Захар Тимохин из ЗАТО Циолковский; в возрастной группе 8–11 лет - Дмитрий Кенарь из Тамбовского района, в возрастной группе 12–14 лет - Святослав Нечаев из Благовещенска; трио «Примавера» из Свободного; вокальная студия «Тоника» из Архаринского района; в возрастной группе 15–17 лет - Ульяна Чечулина из Константиновского района; квартет образцового вокального ансамбля «Карамелька» из села Плодопитомник Благовещенска. Полный список призеров – в блоге «Культпросвет».

Выступление собрало более 300 зрителей, в том числе ветеранов силовых структур и ведомств, воспитанников Амурского кадетского корпуса.

Учредитель областного детского конкурса патриотической песни «С Днём защитника Отечества!» — министерство культуры и национальной политики Амурской области.

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#конкурсы #концерты #культура

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