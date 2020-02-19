Жюри детского конкурса «С Днём защитника Отечества!» за день прослушало 150 песен

Жюри областного детского конкурса «С днем защитника Отечества!», который проходил в Амурском областном доме народного творчества, в канун 23 февраля стало настоящими героями. За день 18 февраля судьи успели прослушать 150 песен и выбрать 30 призеров.

Детский конкурс патриотической песни объединил 213 исполнителей из 17 муниципальных образований Приамурья: Благовещенска, Белогорска, Свободного, Шимановска, Райчихинска, Прогресс, ЗАТО Циолковский, Архаринского, Белогорского, Благовещенского, Зейского, Ивановского, Константиновского, Магдагачинского, Михайловского, Октябрьского и Тамбовского районов. В разных возрастных категориях участвовало 58 солиста, 17 ансамблей до 12 человек и 15 ансамблей малых форм — трио, дуэты.

18 февраля в Амурском областном Доме народного творчества состоялись конкурсные прослушивания. Детский репертуар состоял из песен о мире, Родине, мужестве и воинской славе: «Мальчишки у стен Ленинграда», «Песня о маленьком трубаче», «В лесу прифронтовом», «Катюша», «Три танкиста», «Песня фронтового шофера», «Славный День Победы», «Офицеры» и других.

Вокальные данные, технику исполнения, артистизм, имидж и качество музыкального сопровождения конкурсантов оценивало жюри, в состав которого вошли руководители творческих коллективов силовых структур и ведомств–участников областных фестивалей художественного творчества.

В результате в гала-концерт был включен 21 номер участников из Белогорска, Благовещенска, Райчихинска, Свободного, Шимановска, ЗАТО Циолковский, Архаринского, Благовещенского, Константиновского, Октябрьского и Тамбовского районов.

Лауреатами I степени в возрастной группе 5–7 лет стали Захар Тимохин из ЗАТО Циолковский; в возрастной группе 8–11 лет - Дмитрий Кенарь из Тамбовского района, в возрастной группе 12–14 лет - Святослав Нечаев из Благовещенска; трио «Примавера» из Свободного; вокальная студия «Тоника» из Архаринского района; в возрастной группе 15–17 лет - Ульяна Чечулина из Константиновского района; квартет образцового вокального ансамбля «Карамелька» из села Плодопитомник Благовещенска. Полный список призеров – в блоге «Культпросвет».

Выступление собрало более 300 зрителей, в том числе ветеранов силовых структур и ведомств, воспитанников Амурского кадетского корпуса.

Учредитель областного детского конкурса патриотической песни «С Днём защитника Отечества!» — министерство культуры и национальной политики Амурской области.