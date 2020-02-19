Благовещенские активисты призывают горожан разделять мусор

21 марта в районе областной библиотеки пройдет акция по сбору пластиковых бутылок, крышечек и пакетов. Горожан приглашают прийти и сдать этот вид мусора на переработку. Акцию организуют активисты экологического волонтерского движения «Раздельный сбор». Руководитель движения Светлана Тарасова стала гостьей программы «Простые вопросы».

По мнению Светланы, для того, чтобы разделять мусор, не обязательно, чтобы в регионе работал мусороперерабатывающий завод. Его функцию могут заменить частные компании.

«Все говорят – где наш мусороперерабатывающий завод? Но нужно понимать, что мусороперерабатывающий завод – это мусороразделяющий завод. То есть там мусор разделяется на отдельные фракции и вывозится на те заводы, которые будут его перерабатывать. Сейчас в городе есть компании, готовые собирать и вывозить тот же пластик, например», – говорит руководитель движения.

В интервью обсудили, что сейчас у благовещенцев только начинает формироваться понимание того, что мусор надо разделять.

«Региональный оператор "Полигон" занимается вывозом мусора и ликвидацией несанкционированных свалок. Сейчас они постепенно начинают приходить к разделению мусора, например, до нового года они установили 10 контейнеров под стекло, впоследствии контейнеров под стекло станет больше, и появятся контейнеры под пластик. Это в перспективе на ближайший год», – рассказывает Светлана.

Волонтеры движения «Раздельный сбор» считают, что экологическое воспитание лучше всего начинать со школьников, объясняя им на уроках, чем грозит загрязнение окружающей среды.

«Мы с городскими властями обсудили идею ежемесячно собирать в школах макулатуру, также собирать батарейки. Дети, как очень отзывчивые личности, понесут все это в школу с большим удовольствием. Еще хотим сделать акцию "Добрые крышечки", она всероссийская. Дети с удовольствием собирают эти крышечки целыми пакетами, и все деньги, которые будут выручены за них, отправятся на благотворительность», – делится планами Светлана.