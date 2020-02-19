Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19февраля
Предыдущая новость
сегодня, 21:22 0

Белогорску нужны однокомнатные квартиры для детей-сирот

Белогорску нужны однокомнатные квартиры для детей-сирот
Фото: администрация Белогорска

Комитет имущественных отношений администрации Белогорска объявил аукционы на приобретение 16 однокомнатных квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из областного бюджета на эти цели выделено более 21 миллиона рублей.

«Жилые помещения площадью не менее 31 квадратного метра должны соответствовать санитарным и техническим правилам и нормам для данной категории лиц, –рассказала и.о. председателя комитета имущественных отношений администрации Белогорска Анна Шапран. – Иными словами, жилплощадь должна быть изолированной, благоустроенной, готовой к постоянному проживанию, не требующей текущего ремонта, в том числе косметического, отвечающей установленным санитарным и техническим правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности, экологическим и иным требованиям законодательства».

Начальная цена приобретаемого муниципалитетом жилья – чуть более 1,3 миллиона рублей. Принять участие в аукционах могут лица, зарегистрированные в единой информационной системе и аккредитованные на электронной площадке.

Согласно аукционной документации, жилое помещение не должно быть обременено правами третьих лиц (продано, заложено, не должно состоять в споре и под арестом (запрещением), обременено рентой, арендой, наймом или какими-либо иными обязательствами). При этом обязательным является отсутствие задолженности по налогам, коммунальным и иным платежам, связанным с содержанием и обслуживанием жилого помещения, в том числе имущества, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

По вопросам продажи квартир жители Белогорска могут обращаться в комитет имущественных отношений по адресу: улица Гагарина, 19, каб. 111, телефон 2-31-83.

Просмотров всего: 34

#администрация Белогорска #Белогорск #соцзащита

распечатать


Власть 9

Тынду с рабочим визитом посетил сенатор Иван Абрамов
Власть 2

В Белогорске муниципальных управленцев будут готовить со школы
Власть

Жителей Белогорска призывают участвовать во всероссийской переписи населения
Происшествия

Трагедия в Белогорске: мужчин насмерть сбил грузовой поезд
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь