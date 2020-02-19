Белогорску нужны однокомнатные квартиры для детей-сирот

Фото: администрация Белогорска

Комитет имущественных отношений администрации Белогорска объявил аукционы на приобретение 16 однокомнатных квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из областного бюджета на эти цели выделено более 21 миллиона рублей.

«Жилые помещения площадью не менее 31 квадратного метра должны соответствовать санитарным и техническим правилам и нормам для данной категории лиц, –рассказала и.о. председателя комитета имущественных отношений администрации Белогорска Анна Шапран. – Иными словами, жилплощадь должна быть изолированной, благоустроенной, готовой к постоянному проживанию, не требующей текущего ремонта, в том числе косметического, отвечающей установленным санитарным и техническим правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности, экологическим и иным требованиям законодательства».

Начальная цена приобретаемого муниципалитетом жилья – чуть более 1,3 миллиона рублей. Принять участие в аукционах могут лица, зарегистрированные в единой информационной системе и аккредитованные на электронной площадке.

Согласно аукционной документации, жилое помещение не должно быть обременено правами третьих лиц (продано, заложено, не должно состоять в споре и под арестом (запрещением), обременено рентой, арендой, наймом или какими-либо иными обязательствами). При этом обязательным является отсутствие задолженности по налогам, коммунальным и иным платежам, связанным с содержанием и обслуживанием жилого помещения, в том числе имущества, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

По вопросам продажи квартир жители Белогорска могут обращаться в комитет имущественных отношений по адресу: улица Гагарина, 19, каб. 111, телефон 2-31-83.