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19февраля
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сегодня, 20:15 9

Тынду с рабочим визитом посетил сенатор Иван Абрамов

Тынду с рабочим визитом посетил сенатор Иван Абрамов
Фото: администрация Тынды

Во время рабочей поездки в столицу БАМа член Совета Федерации Иван Абрамов посетил несколько объектов: аэропорт, котельную и бывшее здание отделенческой больницы, куда в ближайшее время переедет Тындинская больница.

В хирургическом корпусе Иван Николаевич проверил ход ремонтных работ. За этим объектом сенатор следит не случайно: в июле 2019 года в Совете Федерации выступил Герой Соцтруда, житель Тынды Иван Варшавский. Он озвучил проблемы местного здравоохранения. После чего спикер Валентина Матвиенко обратилась к Дмитрию Медведеву с просьбой выделить необходимые 170 миллионов рублей на ремонт здания хирургии.

Также сенатор встретился с мэром Тынды. Во время официальной беседы Иван Абрамов и Марина Михайлова обсудили вопросы жизнедеятельности и перспективы развития северной столицы Приамурья.

Одна из важных тем, которую озвучили на встрече, – транспортная доступность. Иван Абрамов пообещал посодействовать в организации авиарейса по маршруту Тында – Благовещенск.

Также Иван Николаевич и Марина Валентиновна затронули вопросы переселения из ветхого аварийного жилья и перехода тындинской котельной на газ, что позволит повысить инвестиционную привлекательность столицы БАМа, информирует пресс-служба администрации Тынды.

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#российская власть #транспорт #Тында

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Дукла

    Дукла
    1 час назад

    спасибо Абрамову за заботу об области!

  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    1 час назад

    жопу рвет за нас на части

  • Премио

    Премио
    1 час назад

    Мэр это одно название!!! Люди бегут со станций тында! Два дет салда хотят закрыть Вся станция это обсуждает!!! Люди бегут с этой дыры! А мэр грядки сажает и клумбы ))))) Населения то осталось в тынде 22-25 тыс человек это максимум )) дыра редкостная стала молодеж уежает учится и обратно их не заманить! Сходить не куда Одни бары и алкашка Позор этой станций Какая это Столица? Это деревня колхоз Сельпо Фу

  • full

    full
    1 час назад

    Как гляну на физиономию сенатора, так за Россию гордость распирает.

  • Туманный Альбион

    Туманный Альбион
    1 час назад



    Тынду с рабочим визитом посетил сенатор Иван Абрамов



    А когда рабочий Николай Петров посетит с ответным визитом Москву?

  • kidman

    kidman
    1 час назад

    Как говорил профессор-археолог из "Джентльменов удачи": - Какая отвратительная рожа!

  • Дукла

    Дукла
    1 час назад

    ну это уже прямое оскорбление

  • mm_Тёма Дулин

    mm_Тёма Дулин
    44 минуты назад

    Хoчeшь бeшенoго CЕKCA на всю нoчь?! Я простo был в шoкe от результата: мой ceкc теперь длится в разы дольшe, эрeкция намнoго лучшe,а главнoе дeвушка довoльна как слoн! Вoт сами пoчитайте---- https://shorturl.ca/ero

  • Всё серьезно

    Всё серьезно
    33 минуты назад



    пресс-служба мэра Тынды

    Дата размещения: 19.02. 2020 В хирургическом корпусе Иван Абрамов проверил ход ремонтных работ. За этим объектом сенатор следит не случайно… спикер Валентина Матвиенко обратилась к Дмитрию Медведеву с просьбой выделить необходимые 170 миллионов рублей на ремонт здания хирургии.





    пресс-служба губернатора

    Дата размещения: 07.11.2019 Средства перечислят по просьбе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и после обращения губернатора Приамурья Василия Орлова.



    Я что-то не понимаю: пресс-служба мэра Тынды стесняется написать, что деньги на ремонт хирургии выделены после обращения губернатора?

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