Тынду с рабочим визитом посетил сенатор Иван Абрамов

Фото: администрация Тынды

Во время рабочей поездки в столицу БАМа член Совета Федерации Иван Абрамов посетил несколько объектов: аэропорт, котельную и бывшее здание отделенческой больницы, куда в ближайшее время переедет Тындинская больница.

В хирургическом корпусе Иван Николаевич проверил ход ремонтных работ. За этим объектом сенатор следит не случайно: в июле 2019 года в Совете Федерации выступил Герой Соцтруда, житель Тынды Иван Варшавский. Он озвучил проблемы местного здравоохранения. После чего спикер Валентина Матвиенко обратилась к Дмитрию Медведеву с просьбой выделить необходимые 170 миллионов рублей на ремонт здания хирургии.

Также сенатор встретился с мэром Тынды. Во время официальной беседы Иван Абрамов и Марина Михайлова обсудили вопросы жизнедеятельности и перспективы развития северной столицы Приамурья.

Одна из важных тем, которую озвучили на встрече, – транспортная доступность. Иван Абрамов пообещал посодействовать в организации авиарейса по маршруту Тында – Благовещенск.

Также Иван Николаевич и Марина Валентиновна затронули вопросы переселения из ветхого аварийного жилья и перехода тындинской котельной на газ, что позволит повысить инвестиционную привлекательность столицы БАМа, информирует пресс-служба администрации Тынды.