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19февраля
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сегодня, 20:02 2

В Белогорске муниципальных управленцев будут готовить со школы

В Белогорске муниципальных управленцев будут готовить со школы
Фото: администрация Белогорска

Среди образовательных организаций Белогорска объявлен конкурс на лучший проект профильного кабинета органов местного самоуправления. С инициативой организовать на базе всех школ тематические классы местного самоуправления в 2019 году вышел глава города.

На открытии отремонтированных кабинетов химии, физики и математики в рамках благотворительного проекта ОАО «Транснефть-Дальний Восток» Станислав Мелюков отметил важность профориентационного образования. По мнению главы, в каждой школе Белогорска должен быть класс, посвященный местному самоуправлению.

«Школьники должны понимать, как работают органы местного самоуправления, какие задачи они решают, – считает Станислав Мелюков. – Сейчас местная власть испытывает острую нехватку кадров. И, возможно, принимаемые сейчас меры в будущем помогут вырастить квалифицированных специалистов для решения вопросов местного значения. Опыт Белогорска по внедрению классов муниципального управления можно будет спроецировать и на другие города и районы в рамках деятельности Ассоциации “Совет муниципальных образований Амурской области”».

Конкурс на лучший проект профильного кабинета органов местного самоуправления включает в себя не только дизайн-проект кабинета, но и элективный курс обучения, ориентированный на учащихся 10-11 классов. Длительность программы – 34 академических часа.

«Каждая школа представит такое образовательное пространство, которое позволит создать у обучающихся устойчивый интерес к деятельности органов местного самоуправления. Защита проектов состоится 17 апреля. Школа, предложившая лучший проект, будет награждена 21 апреля, в День местного самоуправления дипломом главы Белогорска, а также денежным сертификатом на оснащение и оборудование первого кабинета органов местного самоуправления. Впоследствии такие кабинеты появятся во всех школах», – приводит цитату замглавы по социальной политике Галины Бурмистровой пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск #дети #школа

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Комментарии
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  • mm_Тёма Дулин

    mm_Тёма Дулин
    45 минут назад

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  • Дукла

    Дукла
    30 минут назад

    какой предмет уберут?

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