Через временный коридор в Благовещенск прибыло 9 россиян и 7 китайцев

В Благовещенск по временному пассажирскому коридору пунктов пропуска Благовещенск и Хэйхэ 19 февраля вернулось 16 человек. Это 9 россиян и 7 граждан КНР с видом на жительство в РФ. По данным регионального Роспотребнадзора, после двойного тепловизионного контроля ни у кого из них признаков инфекционных заболеваний выявлено не было.

По аналогичному коридору через пункт пропуска Благовещенск из России в Китай смогли выехать 12 граждан КНР.

По данным на 19 февраля, изменения в режим работы временных коридоров вносить не планируется. По достигнутым ранее договоренностям с китайской стороной, временный пассажирский коридор через пункты пропуска Благовещенск и Хэйхэ на этой неделе будет организован в пятницу – 21 февраля с 14:00. Последние пассажирские автобусы с территории РФ и КНР отправятся в 16:30 по амурскому времени.

Ранее сообщалось, что 18 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое временно запрещает гражданам Китая въезд для туризма, работы и в частных целях начиная с 20 февраля 2020 года.

В настоящее время идет получение всех необходимых разъяснений со стороны федеральных компетентных служб по дальнейшей работе после 20 февраля. До этого момента, работа временных коридоров через пункты пропуска Благовещенск и Хэйхэ будет продолжена в штатном режиме, сообщает пресс-служба амурского минэкономразвития.