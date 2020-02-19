Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19февраля
Предыдущая новость
сегодня, 19:50 0

Через временный коридор в Благовещенск прибыло 9 россиян и 7 китайцев

Через временный коридор в Благовещенск прибыло 9 россиян и 7 китайцев

В Благовещенск по временному пассажирскому коридору пунктов пропуска Благовещенск и Хэйхэ 19 февраля вернулось 16 человек. Это 9 россиян и 7 граждан КНР с видом на жительство в РФ. По данным регионального Роспотребнадзора, после двойного тепловизионного контроля ни у кого из них признаков инфекционных заболеваний выявлено не было.

По аналогичному коридору через пункт пропуска Благовещенск из России в Китай смогли выехать 12 граждан КНР.

По данным на 19 февраля, изменения в режим работы временных коридоров вносить не планируется. По достигнутым ранее договоренностям с китайской стороной, временный пассажирский коридор через пункты пропуска Благовещенск и Хэйхэ на этой неделе будет организован в пятницу – 21 февраля с 14:00. Последние пассажирские автобусы с территории РФ и КНР отправятся в 16:30 по амурскому времени.

Ранее сообщалось, что 18 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое временно запрещает гражданам Китая въезд для туризма, работы и в частных целях начиная с 20 февраля 2020 года.

В настоящее время идет получение всех необходимых разъяснений со стороны федеральных компетентных служб по дальнейшей работе после 20 февраля. До этого момента, работа временных коридоров через пункты пропуска Благовещенск и Хэйхэ будет продолжена в штатном режиме, сообщает пресс-служба амурского минэкономразвития.

Просмотров всего: 18

#Китай #таможня

распечатать


Общество 2

Россияне рассказали, в каких условиях ждали в гостинице Хэйхэ открытия временного коридора
Общество

Китай опубликовал статистику умерших и выздоровевших от коронавируса
Общество 17

В Приамурье будут продавать киви с тутовой щитовкой
Общество 6

Гражданам Китая временно запретили въезд в Россию
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь