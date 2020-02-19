«Очень печально»: предприниматели о продаже центрального рынка Благовещенска (видео)

Торговые точки на территории благовещенского центрального рынка останутся на своих местах до 31 декабря 2020 года. По словам предпринимателей, мэрия уже предложила им несколько вариантов для аренды в дальнейшем.

Некоторые предприниматели обсудили вопрос переезда с представителями мэрии Благовещенска. На встрече присутствовала Людмила Камышова, которая 25 лет содержит точку на центральном рынке.

«Мы сказали, что не хотим уходить. Они сказали, что нужно рассматривать варианты, потому что придется. Нам предлагали торговый центр возле "Островов", мы сами нашли торговый центр "Мега 2". Ну, и вот сейчас последний вариант рассматривали – это территория ГСТК на Октябрьской. В принципе, они с нами разговаривали доброжелательно. Сказали: "Мы вас не бросим, будем помогать, обращайтесь по любому вопросу". И правда, когда у нас какой вопрос возникает, нас всегда там встречают», – рассказала горожанка.

Более болезненно новость о продаже территории восприняли продавцы крытого рынка, чей бизнес в начале года оказался в трудной ситуации из-за отсутствия боен в Приамурье.

«Вот у нас устаканится ситуация с бойнями, будет у нас все нормально с мясом, а рынок наш выставили на продажу. Мы отсюда уйдем, а куда? Почему мы должны уступить свое место? Мы платим хорошую аренду (20 тысяч за квадратный метр в месяц), а нам говорят, что мы не рентабельны», – недоумевает продавец Лариса.

Продавцы крытого рынка, которые торгуют мясом, рыбой и другими продуктами питания хотят, чтобы с ними встретились представители власти и рассказали, где они будут торговать, когда их здание будет принадлежать другому хозяину. Продавцы отделов поделились, что как вариант для размещения крытого рынка рассматривается ангар на улице Октябрьской, который отремонтируют. Подробности в материале Альфа ТВ.