Конфликт ученика с одноклассниками из благовещенской школы № 26 переместился в суд

Благовещенский городской суд начал рассмотрение дела по иску школы № 26 к отцу ученика шестого класса. Образовательное учреждение просит определить способ обучения участника конфликтной ситуации.

Конфликт получил широкую огласку в ноябре 2019 года. Ученики 6-го класса отказались посещать занятия из-за поведения одноклассника. По словам родителей учеников, мальчик постоянно обзывал одноклассников, срывал уроки, ругался матом. Взрослые неоднократно писали заявления на него в полицию. Противостояние оказалось настолько острым, что школа решила перевести мальчика на индивидуальное обучение.

Из классных кабинетов конфликт переместился в зал судебного заседания. Информация о ходе делопроизводства опубликована на сайте городского суда. Из открытых источников известно, что истцом в разбирательстве выступила школа. Первое заседание состоялось 14 февраля, тогда в процесс вступила третья сторона – управление образования администрации Благовещенска.

Исковые претензии школы № 26 заключаются в определении дальнейшего способа обучения ребенка, а именно: переход в другую образовательную организацию, переход в другой класс либо продолжение обучения по индивидуальному учебному плану, сообщили в администрации города. Следующее заседание в суде запланировано на 16 марта.

Некоторые родители ученика из расформированного 6 «А» рассказывают, что мальчик продолжает учится индивидуально, агрессии к бывшим одноклассникам не проявляет. По словам родителей, ситуацию с недавней сменой директора в школе многие связывают именно с этим конфликтом. «Мы уверены, что его родители были инициаторами смены директора школы. Учителя писали письма, но никто не может им помочь», – говорит мама одного из учеников.

Как сообщало «Амур.инфо», в январе 2020 года областная прокуратура опубликовала результаты проверки школы № 26. Прокурор Амурской области Руслан Медведев заявил о выявленных фактах ненадлежащего исполнения закона об образовании, а также законодательства о защите прав и интересов несовершеннолетних. Кроме того, выявлены нарушения в деятельности сотрудников МВД. По заключению надзорного органа, они не проводили необходимую работу.

В администрации города Благовещенска на запрос Амур.инфо уточнили, что директор школы № 26 Павлюченко Л. В. «подала заявление об увольнении по соглашению сторон».

Родителям мальчика 20 ноября 2019 года было предложено несколько вариантов решения проблемы: перевести его на обучение по индивидуальному учебному плану, перевести в другой класс, перейти в другую образовательную организацию. Однако 21 ноября мама ребенка отозвала свое заявление о переводе на индивидуальное обучение.

Так как родителями не определен способ обучения сына, то в настоящее время школьник обучается по индивидуальному учебному плану. Ребенок в школе социализирован: общается с одноклассниками, введен в школьный ученический совет по самоуправлению «Активисты 5-8 класс», активно принимает участие в школьных мероприятиях, пояснили в управлении образования Благовещенска.