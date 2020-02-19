Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:34 9

Конфликт ученика с одноклассниками из благовещенской школы № 26 переместился в суд

Конфликт ученика с одноклассниками из благовещенской школы № 26 переместился в суд
Фото: detiamura.ru

Благовещенский городской суд начал рассмотрение дела по иску школы № 26 к отцу ученика шестого класса. Образовательное учреждение просит определить способ обучения участника конфликтной ситуации.

Конфликт получил широкую огласку в ноябре 2019 года. Ученики 6-го класса отказались посещать занятия из-за поведения одноклассника. По словам родителей учеников, мальчик постоянно обзывал одноклассников, срывал уроки, ругался матом. Взрослые неоднократно писали заявления на него в полицию. Противостояние оказалось настолько острым, что школа решила перевести мальчика на индивидуальное обучение.

Из классных кабинетов конфликт переместился в зал судебного заседания. Информация о ходе делопроизводства опубликована на сайте городского суда. Из открытых источников известно, что истцом в разбирательстве выступила школа. Первое заседание состоялось 14 февраля, тогда в процесс вступила третья сторона – управление образования администрации Благовещенска.

Исковые претензии школы № 26 заключаются в определении дальнейшего способа обучения ребенка, а именно: переход в другую образовательную организацию, переход в другой класс либо продолжение обучения по индивидуальному учебному плану, сообщили в администрации города. Следующее заседание в суде запланировано на 16 марта.

Некоторые родители ученика из расформированного 6 «А» рассказывают, что мальчик продолжает учится индивидуально, агрессии к бывшим одноклассникам не проявляет. По словам родителей, ситуацию с недавней сменой директора в школе многие связывают именно с этим конфликтом. «Мы уверены, что его родители были инициаторами смены директора школы. Учителя писали письма, но никто не может им помочь», – говорит мама одного из учеников.

Как сообщало «Амур.инфо», в январе 2020 года областная прокуратура опубликовала результаты проверки школы № 26. Прокурор Амурской области Руслан Медведев заявил о выявленных фактах ненадлежащего исполнения закона об образовании, а также законодательства о защите прав и интересов несовершеннолетних. Кроме того, выявлены нарушения в деятельности сотрудников МВД. По заключению надзорного органа, они не проводили необходимую работу.

В администрации города Благовещенска на запрос Амур.инфо уточнили, что директор школы № 26 Павлюченко Л. В. «подала заявление об увольнении по соглашению сторон».

Родителям мальчика 20 ноября 2019 года было предложено несколько вариантов решения проблемы: перевести его на обучение по индивидуальному учебному плану, перевести в другой класс, перейти в другую образовательную организацию. Однако 21 ноября мама ребенка отозвала свое заявление о переводе на индивидуальное обучение.

Так как родителями не определен способ обучения сына, то в настоящее время школьник обучается по индивидуальному учебному плану. Ребенок в школе социализирован: общается с одноклассниками, введен в школьный ученический совет по самоуправлению «Активисты 5-8 класс», активно принимает участие в школьных мероприятиях, пояснили в управлении образования Благовещенска.

Просмотров всего: 1966

#дети #образование #происшествия #школа

распечатать


Происшествия

Жесткое ДТП произошло в Благовещенске, есть пострадавшие
Происшествия

В поселке Серышево пламя охватило баню (фото)
Происшествия 11

В Благовещенске объявили в розыск водителя автобуса

Происшествия

Амурчанка пошла под суд после проведения «магического обряда»
Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • full

    full
    1 час назад

    Как прикольный вариант - оставить без родительских прав и героя в интернат. Там ему мозги быстро вправят.

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    1 час назад

    Интернат делает людей добрее?

  • just me

    just me
    1 час назад

    Ну да, как всегда, виновата школа, директор, учителя. Все. Кроме родителей. Интересно, кто у нас мама?

  • Kotik0028

    Kotik0028
    49 минут назад

    "Ребенок в школе социализирован...", этим все сказано, "егешная" система образования калечит не только учеников и учителей, но и корреспондентов.

  • Правильный умник

    Правильный умник
    34 минуты назад

    Эта ситуация дошла до суда потому, что в этом классе не оказалось достойных (мужчин)-отцов, которые бы сами "перевоспитали" отца малолетнего "героя"....

  • Di

    Di
    31 минута назад

    Правильный умник

    Эта ситуация дошла до суда потому, что в этом классе не оказалось достойных (мужчин)-отцов, которые бы сами "перевоспитали" отца малолетнего "героя"....



    А потом сели бы лет на 5 за способ "перевоспитания"?

  • Схожу с ума

    Схожу с ума
    30 минут назад

    И получили бы судимость, оказав своему ребенку медвежую услугу

  • Vlad73

    Vlad73
    27 минут назад

    Правильный умникЭта ситуация дошла до суда потому, что в этом классе не оказалось достойных (мужчин)-отцов, которые бы сами "перевоспитали" отца малолетнего "героя"....


    Вы не правы абсолютно. Не правильный ник у вас.

  • nerro

    nerro
    21 минута назад

    да вернули бы уже пацана в класс, он уже спокойным будет.

Показать все (9) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь