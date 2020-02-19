Россияне рассказали, в каких условиях ждали в гостинице Хэйхэ открытия временного коридора

В среду, 19 февраля, между Благовещенском и Хэйхэ вновь открывался временный коридор для туристов, желающих вернуться из Китая. Ожидающие отправки россияне поделились в социальных сетях, с какими неудобствами им пришлось столкнуться.

Российских граждан перед отправкой по временному коридору готовы принять две гостиницы – «Вэньсинь» и «Ида».

В правительстве Амурской области советовали россиянам, планирующим воспользоваться погранпереходом, внести свои имена в предварительные списки и связаться с работником канцелярии иностранных дел Народного правительства Хэйхэ, который мог встретить их на вокзале и отвезти в гостиницы, где они находились бы в ожидании открытия коридора.

При этом на территории городского округа Хэйхэ, где в связи с обнаружением 14 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, введен «I» – самый высокий уровень реагирования на чрезвычайные ситуации. И для всех приезжих из других регионов Китая введен обязательный 14-дневный карантин. Кроме того, для жителей по городу ограничено перемещение, власти призывают население сидеть дома и никуда не выходить. Такие правила распространяются и на приезжающих в Хэйхэ граждан РФ.

«Завтрак не включен, в магазин выходить нельзя самому, только отправить сотрудника отеля в магазин за лапшой в 8:30. В 11:30 принесут коробку с обедом, платить за него не нужно. Поэтому, если кому-то срочно нужно завтракать пораньше, берите с собой. В отеле есть чайник и стаканчики бумажные, но чая и кофе нет. Только вкусное мороженое на первом этаже», – поделилась впечатлениями россиянка, которая планирует выехать из Хэйхэ в Благовещенск по временному коридору 19 февраля.

Судя по сообщениям в группах соотечественников в соцсети WeChat, многие желающие вернуться в Россию через Хэйхэ россияне приезжают в соседний с Благовещенском город из Харбина на поезде или на самолете. Сейчас между Харбином и Хэйхэ ходит только один ночной поезд К7031. Он отправляется из Харбина в 18:11 и прибывает в Хэйхэ на следующий день в 5:25.

Судя по информации в соцсетях, 19 февраля воспользоваться временным коридором Хэйхэ – Благовещенск планировали около 10 россиян, пишет Biang.ru.

В пресс-службе министерства экономического развития и внешних связей Амурской области сообщили, что пока не располагают информацией о том, сколько в действительности человек пересекли границу.

Всего же на текущей неделе временный коридор между двумя приграничными городами организуют еще в пятницу, 21 февраля.