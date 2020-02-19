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19февраля
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Китай опубликовал статистику умерших и выздоровевших от коронавируса

Китай опубликовал статистику умерших и выздоровевших от коронавируса
Фото: EPA-EFE/YUAN ZHENG

Региональные комитеты по вопросам гигиены и здравоохранения КНР 19 февраля опубликовали статистику по выздоровевшим и умершим от коронавируса людям. В материковом Китае свыше 19 % среди заразившихся уже выздоровели, а умерли 2,7 % заболевших. Остальные находятся под наблюдением врачей.

При этом по статистике центральных властей – около 15 % инфицированных находятся в тяжелом, еще 3,2 % – в критическом состоянии.

«Тенденция распространения вируса постепенно претерпевает положительные изменения, – отметил на пресс-конференции официальный представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн. – На следующем этапе нам предстоит закрепить успешные результаты в борьбе с пневмонией, а также обеспечить эффективное лечение тяжелобольных».

Как отметил ранее главврач специализированной больницы «Лэйшэньшань» для лечения инфицированных пневмонией в городе Ухане Ван Синхуань, вспышка коронавируса в Китае уже достигла пика, и число новых случаев заражения в дальнейшем пойдет на спад. По его словам, уже в ближайшем будущем следует ожидать улучшения ситуации, сообщает ТАСС.

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#здоровье #Китай #коронавирус в Китае

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