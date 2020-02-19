Амурские власти решат судьбу поликлиники в Прогрессе

Фото: Правительство Амурской области

В правительстве области рассмотрят возможность ремонта или строительства новой поликлиники в Прогрессе. Туда в рамках рабочей поездки отправился глава региона Василий Орлов, он посетил местную поликлинику.

Вопросы, касающиеся здравоохранения, также рассматривались во время совещания с руководством муниципалитета, во время личного приема граждан.

Местная больница обслуживает более 11 тысяч человек из самого Прогресса, а также поселков Новорайчихинск и Кивда. В больнице Прогресса оказывается разнопрофильная медицинская помощь. Имеются и определенные проблемы. Это отсутствие маммографа, другой аппаратуры.

Как рассказали губернатору, на балансе больницы числятся 11 зданий, находящихся в оперативном управлении, общей площадью 6 940 квадратных метров. Уже запланирован ремонт основного здания, строительство гаража. Общая стоимость работ может составить около 120 миллионов рублей.

После ремонта основного здания планируется перевод в одно здание всех медицинских служб, расположенных в данный момент в отдельно стоящих сооружениях. На незадействованные площади первого этажа, а это около 1 500 квадратных метров, планируется после ремонта перевод взрослой поликлиники из отдельно стоящего здания на краю поселка. Таким образом, выполнив ремонт одного строения, удастся провести объединение всей медицинской службы, которая сейчас разбросана по территории Прогресса.

«Окончательного решения пока нет. Главврачу поставлена задача рассчитать потребность. В итоге будет принято решение, необходимо ли объединять все службы в одном здании, ремонтировать поликлинику или строить новую», – рассказала министр здравоохранения Евгения Жарновникова. Василий Орлов подчеркнул, что важно решать имеющиеся проблемы в комплексе, важно уделить также внимание привлечению необходимых специалистов.

Что касается приобретения дорогого оборудования, то этот вопрос также будет проанализирован. Среди предложений – рассмотреть возможность субсидирования для жителей Прогресса проезда в больницу Райчихинска, где им смогут оказывать все необходимые услуги, сообщает пресс-служба амурского правительства.

«Также у нас есть мобильный онкопатруль, необходимо чаще направлять его сюда в случае такой потребности», – подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов. И добавил, что «больницу в Прогрессе никто закрывать не собирается. Мы рассматриваем варианты в поисках наиболее оптимального: ремонт или возведение нового здания».