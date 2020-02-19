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19февраля
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сегодня, 18:26 2

В Приамурье хотят защитить пчел от отравлений пестицидами

В Приамурье хотят защитить пчел от отравлений пестицидами
Фото: pixabay.com

В преддверии предстоящей сессии Законодательного собрания Амурской области состоялось заседание комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии. В частности, обсуждались изменения в региональный закон «О пчеловодстве».

Законопроектом предлагается обязать как частных садоводов и огородников, так и сельхозпредприятия, заранее предупреждать владельцев пасек о планируемой обработке растений химическими средствами защиты. Уточняется, что поводом для внесения таких поправок стали многочисленные обращения в региональный минсельхоз пчеловодов об отравлениях пчел пестицидами и гербицидами.

Согласно документу, в средствах массовой информации должны публиковаться объявления о планируемой обработке посадок ядохимикатами. Причем делать это аграрии должны не позднее чем за 3 дня до начала процедуры с указанием места ее проведения, времени, объемов и наименования применяемых веществ.

Однако этот пункт вызвал у депутатов ряд вопросов. «Во-первых, в населенном пункте может не быть средств массовой информации. Во-вторых, мы таким образом оказываем давление на сельхозтоваропроизводителей, потому как размещение объявления даже в газете требует денег. Предлагаю ко второму чтению доработать законопроект, предусмотрев различные варианты оповещения владельцев пасек – вплоть до уведомления по телефону», – высказалась председатель комитета Ирина Киевская.

В первом чтении законопроект будет рассмотрен на заседании законодательного собрания 27 февраля.

Также к обсуждению в первом чтении комитет рекомендовал поправки в закон об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины. Последние предложено освободить от избыточной документации при сдаче ежеквартального отчета, в частности, от представления копий актов приема и отгрузки древесины, так как данные документы обязаны храниться в пункте в течение трех лет и уполномоченный орган вправе просмотреть их в ходе выездной проверки.

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#животные #заксобрание

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Комментарии
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  • Chupa

    Chupa
    29 минут назад

    С какого фигу тут приклеилась фота собаки?

  • nerro

    nerro
    26 минут назад

    Chupa

    С какого фигу тут приклеилась фота собаки?



    на ней наверное пчела сидит.

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