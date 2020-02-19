Муж сбежал от жены и оставил ее в чужой стране без денег

Англичанка рассказала о том, что молодой муж из Доминиканы лишил ее всех сбережений и сбежал. Сейчас у женщины нет денег, чтобы вернуться из чужой страны на родину.

Клэр пыталась перевезти возлюбленного в Великобританию и оформляла приглашения для него, но ей отказывали миграционные службы. Тогда она на месяц прилетела в Доминиканскую республику. Женщина утверждает, что уже тогда она начала тратить деньги на ремонт принадлежавшего семье Франклина дома. В октябре 2013 года они сыграли свадьбу.

После этого пара приехала в Великобританию и поселились в доме Клэр вместе с ее взрослыми дочерьми. Дети Клэр были против ее романа. Женщина отказалась от британского гражданства в пользу ирландского, чтобы сделать Франклину супружескую визу. В июне 2014 года Клэр и Франклин открыли совместный счет в Доминиканской республике, с которого оплачивали строительство квартиры в принадлежавшем отцу Франклину доме. Клэр утверждает, что потратила на это 15 тысяч фунтов (1,2 миллиона рублей). Кроме того, она купила Франклину джип за 10 тысяч фунтов (831 тысячу рублей).

В декабре 2017 года они продали имущество в Великобритании и переехали в Доминикану. Клэр продолжала переводить деньги на их с мужем совместный счет.

Между Клэр и Франклином начались размолвки. Женщина обратилась в британское посольство за консультацией о своих правах. В то же время она узнала, что счет был оформлен только на имя Франклина. Через несколько дней муж объявил ей, что ему необходимо уехать в город Пунта-Кана на три месяца по работе. Однако позже этот срок увеличился до шести месяцев, и Клэр начала подозревать неладное, сообщает «Лента.ру».

В декабре 2018 года она узнала, что Франклин живет в Англии с другой женщиной. Клэр нашла низкооплачиваемую работу в Санто-Доминго и живет там с новым бойфрендом. Она заявила, что ей не хватает денег, чтобы вернуться в Великобританию, и что Франклин оставил ее без ничего. По словам Клэр, она потратила на обманщика 40 тысяч фунтов (3,3 миллиона рублей).

Франклин изложил СМИ собственную версию произошедшего. Он утверждает, что потраченная на ремонт дома его родителей сумма была гораздо ниже и составляла около шести тысяч фунтов (498,6 тысячи рублей). По его словам, машину они покупали вместе. При этом он якобы вернул жене три тысячи фунтов (249,3 тысячи рублей) после разрыва отношений. Он отрицает тот факт, что счет был оформлен только на его имя, и заявляет, что Клэр потратила сама свои деньги. Франклин также сообщил, что его новая девушка бросила его после того, как с ней связалась Клэр.