Социальных предпринимателей моногородов Приамурья поддержат субсидиями из центра

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Предприниматели в моногородах Амурской области смогут воспользоваться мерой поддержки федерального центра. К ним относятся Райчихинск, Свободный, Тында и пгт Прогресс. На эти цели в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2020 году выделено более 35 миллионов рублей.

«На развитие социального предпринимательства в рамках поддержки моногородов такая сумма выделяется впервые. Само явление «социальное предпринимательство» в Приамурье пока развито недостаточно, и эти средства могут стать хорошим подспорьем для усовершенствования инфраструктуры, которая очень важна социально незащищенным категориям населения», – отметила министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.

Статус социального предпринимателя позволяет субсидировать компаниям в моногородах 85 % затрат на сумму до 1,5 миллиона рублей.

Средства получат организации, которые предоставляют социальные услуги или производят товары для социальных нужд. Кроме того, финансовую поддержку получат предприятия, на которых не менее половины сотрудников являются гражданами определенных категорий. К ним относятся инвалиды и лица с ограниченными возможностями по здоровью, многодетные семьи, пенсионеры, беженцы и вынужденные переселенцы, малоимущие жители, а также признанные нуждающимися в социальном обслуживании.

Важность оказываемой помощи социальным предпринимателям отмечают и в самих моногородах. «Развитию социального предпринимательства в муниципалитетах сейчас уделяется большое внимание. В городе Свободный потенциальными получателями такой поддержки на сегодняшний день могут выступить несколько важных учреждений социальной направленности. Например, Центр времяпрепровождения детей и дошкольный образовательный центр. Мы понимаем, что в быстрорастущем городе таких объектов должно быть больше и будем прикладывать большие усилия, чтобы сделать социальное предпринимательство более массовым», – рассказал глава города Свободный Владимир Константинов.

Всю необходимую консультацию по вопросам получения меры поддержки можно получить в администрациях муниципалитетов по месту осуществления деятельности, а также по телефону в минэкономразвития и внешних связей Амурской области 8 (4162) 23-21-13, сообщает пресс-служба областного правительства.

20-21 февраля в благовещенской «Точке кипения» пройдет крупная межрегиональная конференция «Социальное предпринимательство: бизнес или альтруизм». Известные российские спикеры расскажут о том, кто такой социальный предприниматель, как продвигать данную сферу в России, как можно сделать социальный бизнес высоко-маржинальным. Начало в 10:00. Участие для всех желающих бесплатно, однако необходима предварительная регистрация на сайте leader-id.ru.