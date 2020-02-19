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19февраля
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сегодня, 17:42 0

В Свободном состоится митинг памяти солдата, погибшего на войне

В Свободном состоится митинг памяти солдата, погибшего на войне
Фото: instagram.com/presssluzhba_svb

20 февраля в Свободном на Мемориале славы в 11:00 состоится траурный митинг памяти амурчанина Николая Беседина. Это солдат, погибший во время Великой Отечественной войны в Новгородской области.

В начале сентября 2019 года поисковики направили в администрацию Свободного письмо с сообщением о том, что 30 августа 2019 года в районе села Рамушево Новгородской области на местах боев найдены останки Беседина Николая Сергеевича 1922 года рождения, уроженца Свободного. В дальнейшем останки передали на малую родину.

Как сообщает в Инстаграме пресс-служба администрации Свободного, останки солдата будут преданы родной земле со всеми почестями после митинга на Мемориале Славы. Жителей города приглашают поучаствовать в митинге.

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#память #Свободный

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