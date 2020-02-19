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19февраля
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сегодня, 16:33 9

Амурские ветераны пожаловались Жириновскому на депутата Сергея Труша

Амурские ветераны пожаловались Жириновскому на депутата Сергея Труша
Фото: Амур.инфо

Амурские ветераны возмущены публикацией областного депутата Сергея Труша. 48 человек написали письмо в адрес председателя областного заксобрания Вячеслава Логинова и лидера либерал-демократов Владимира Жириновского. Авторы утверждают, что у Труша нет морального права считаться народным избранником и требуют исключить его из ЛДПР.

«Таким как Труш не место в органах власти» – такой вывод содержится в письме амурских ветеранов с жалобой на депутата Законодательного собрания Амурской области от ЛДПР, дизайнера Сергея Труша.

В Законодательном собрании Амурской области «Амур.инфо» подтвердили, что такое письмо на имя председателя действительно поступило.

Причиной возмущения стала публикация депутата в социальных сетях. Сергей Труш разместил комментарий журналиста Ирины Романенко, посвященный акции «Блокадный хлеб». 27 января, в день 76-й годовщины снятия блокады Ленинграда, в нескольких городах людям раздавали кусочки «блокадного» хлеба. Журналист написала, что популярные квесты и флешмобы не совсем уместны в такие даты, и назвала подобные мероприятия «пустышками», которые проводят «для галочки». Амурский депутат согласился с такой характеристикой и в комментарии уже на своей странице назвал действующий в стране режим «фашистским».

Подобная формулировка политической ситуации в стране возмутила нескольких ветеранов и жителей области, которые поставили свои подписи под обращением. Первым это письмо подписал председатель Благовещенской организации «Ассоциация пожилых людей» Сергей Утенбергенов. Общественник сказал, что прочитал комментарий в Инстаграме самостоятельно, а письмо составляла уже группа авторов. Жалобу оформляли несколько дней, поэтому на документе не проставлена дата. Отношение к таким акциям, как «Блокадный хлеб» у Сергея Айтугановича сдержанное, потому что их проводят «люди современные».

«Вопрос стоит другой, заявлено, что этот режим – фашистское государство и так далее, поясняет свою позицию Сергей Утенбергенов. – Вот это клеймо было прицеплено. Мы так и не поняли, к чему оно нужно было. Ладно бы высказался человек малоизвестный… Это и покоробило всех».

Депутат законодательного собрания Сергей Труш прокомментировал ситуацию. По его мнению, это письмо – инициатива не ветеранов как таковых, которые не читают его публикации в социальных сетях, а политический заказ.

«Письмо, написано под диктовку каким-то руководом, который использовал этого ветерана для того, чтобы написать этот пасквиль, который не отображает того информационного содержания, которое я нес, – заявил Сергей Труш, после того как ознакомился с текстом обращения. – Он вывернул мои слова о восхищении тем подвигом, в котором наша страна отстояла право пользоваться собственными ресурсами. Теперь в этом государстве все распродается иностранным собственникам. И он теперь говорит о том, что я якобы переворачиваю историю. Я готов ответить публично, обосновать каждое свое слово и дать ссылки на определение (фашизма)».

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#заксобрание #политика

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Комментарии
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  • brb

    brb
    32 минуты назад

  • ИньИянь

    ИньИянь
    29 минут назад

    А Труш то прав).

  • HNIC

    HNIC
    23 минуты назад

    Труш прав, наконец-то он по делу написал

  • Tуман

    Tуман
    22 минуты назад

    Интересно, когда Труша посадят и на сколько?

  • Myxira

    Myxira
    21 минута назад

  • Моряк

    Моряк
    10 минут назад

    Труш то правду написал, тут не поспоришь

  • Забаненный

    Забаненный
    6 минут назад

    Руки прочь от Труша!!

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    3 минуты назад

    он об этом давно говорит...

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    1 минута назад

    Перепись ЛДПР аккаунтов объявляю открытой.

    ЗЫ: чё вы сцыте - ща ванька всё разрулит в московии.

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