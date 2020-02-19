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19февраля
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сегодня, 15:57 0

Жесткое ДТП произошло в Благовещенске, есть пострадавшие

Жесткое ДТП произошло в Благовещенске, есть пострадавшие
Фото: www.instagram.com

ДТП произошло 19 февраля в Благовещенске на пересечении улиц Октябрьской и Политехнической. Лобовое столкновение пережили Toyota Auris и Toyota RAV4.

Авария произошла в 13:00. Участниками стали водители 1966 и 1992 года рождения. В результате происшествия пострадал пассажир Auris 1988 года рождения, сообщили в пресс-службе ОГИБДД по Благовещенску и Благовещенскому району.

Обстоятельства ДТП и виновник аварии устанавливаются.

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#ДТП #происшествия

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