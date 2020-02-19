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19февраля
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Стриженовы высказались о состоянии Заворотнюк

Стриженовы высказались о состоянии Заворотнюк
Фото: instagram.com

Екатерина и Александр Стриженовы получили престижную награду в рамках мероприятия «Пара года» журнала Moda topical. В прошлом году ведущими вечера были Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев.

В 12-й раз самые крепкие семьи представителей отечественного шоу-бизнеса получили статуэтки. Впервые за долгое время на мероприятии не было Петра Чернышева и Анастасии Заворотнюк. Звезда комедийного сериала «Моя прекрасная няня» тяжело больна и не может ходить.

В 2019 году Заворотнюк и Чернышев не только вели мероприятие, но и получили награду в номинации «Творческая пара». Говорят, это был последний выход артистки к публике перед тем, как она начала бороться с онкологией.

В 2020 году ведущими шоу стали Стас Костюшкин с супругой. Престижную награду «Самая крепкая пара» из их рук получили супруги Стриженовы. Затем Александр Стриженов сделал неожиданное заявление.

«Мы из их рук получали премию "Пара года" много раз. Это Настя Заворотнюк и Петя Чернышев. Если мы верим в чудеса, то давайте пошлем свою любовь и свою поддержку именно этой паре!» – сказал актер. Присутствующие поддержали Стриженова аплодисментами.

Как себя чувствует Анастасия Заворотнюк сейчас, неизвестно. Согласно последним данным, ее выписали из клиники, а родственники опровергли информацию о параличе.

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#шоу-бизнес

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