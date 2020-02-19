Жилье и деньги: в села Приамурья привлекут около 50 молодых специалистов

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Около 5 молодых специалистов ждут в этом году в селах Амурской области. На поддержку кадров агропромышленного комплекса направлено около 9,6 миллиона рублей. Обязательное условие – молодой специалист должен отработать не менее 5 лет.

Чтобы эти деньги стали для выпускников аграрных специальностей реальностью, им надо успеть трудоустроиться в сельской местности в течение трёх месяцев с момента получения диплома и предоставить в министерство сельского хозяйства Амурской области необходимые документы в течение трёх месяцев со дня подписания обеими сторонами трудового договора. Главное условие – молодой специалист должен проработать в сельской местности не менее 5 лет.

При этом получатели господдержки могут менять агропредприятия, на которых они работают. Так поступил Виктор Маковский. Будучи молодым специалистом, он начал карьеру агронома на предприятии в Тамбовском районе. «Два года назад я решил поменять место работы. Теперь я агроном "Амурагрокомплекса". Работаю в селе Белозёрное Бурейского района. Когда устраивался работать как молодой специалист, получил 150 тысяч рублей подъёмных, ежемесячно получаю ещё по 7 тысяч рублей», – прокомментировал Виктор.

Пособия молодым сельхозработникам, работающим в селе, полагаются по закону Амурской области «О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Амурской области». По нему всем молодым специалистам, работающим на агропредприятиях, положено единовременное пособие в размере 150 тысяч рублей и ежемесячное денежное пособие – 7 тысяч рублей специалистам с высшим образованием и 5 тысяч рублей – специалистам со средним профессиональным образованием.

Региональные власти оказывают такую поддержку молодым специалистам, чтобы регулярно снабжать АПК и сельхозпредприятия молодыми специалистами. Стратегической задачей комплекса является обеспечение региона собственными качественными, экологически чистыми и недорогими продуктами, освоение новых рынков, в том числе и экспорт. С учетом этого в АПК области определены приоритетные направления: производство и переработка сои, техническая модернизация, молочное скотоводство и свиноводство.

В этом году на реализацию закона выделено 9,6 миллиона рублей. На агропредприятиях Приамурья есть более 200 вакансий для молодых специалистов – требуются агрономы, зоотехники, ветврачи, инженеры-механики, энергетики, а также экономисты, бухгалтеры и юристы. Востребованы и рабочие специальности: механизаторы, токари, электрики, работники по уходу за животными.

Молодые специалисты, которые приехали работать в село, не останутся без жилья. Многие сельхозпредприятия на период работы предоставляют своим специалистам дома и квартиры.



Кроме того, государство готово помочь молодому специалисту и в вопросе строительства собственного жилья. В Амурской области реализуется программа «Устойчивое развитие сельских территорий», по которой предусмотрено предоставление социальной выплаты на улучшение жилищных условий. Социальную выплату можно использовать на строительство либо приобретение жилья.

За время действия закона более 300 молодых специалистов получили подъемные. Из областного бюджета на реализацию закона в 2019 году было выделено более 8 миллионов рублей.