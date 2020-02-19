Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:25 0

В поселке Серышево пламя охватило баню (фото)

В поселке Серышево пламя охватило баню (фото)
Фото: instagram.com/amurskiespasateli

Утром 19 февраля пожарные выезжали на возгорание в поселке Серышево Серышевского района. На улице Калинина горела баня.

Сообщение о происшествии поступило в 08:15. Прибывшие на место пожарные локализовали пламя через 5 минут после подачи первого ствола. Еще спустя 5 минут ликвидировали открытое горение. Проливка и разбор конструкции заняли полтора часа.

По словам хозяина, он растопил печь в бане и ушел в дом, а уже через 20 минут постройка горела открытым пламенем.

Как пишет в Инстаграме Амурский центр ГЗ и ПБ, в результате пожара строение повреждено по всей площади. Пострадавших и погибших нет. Причина, а также ущерб устанавливаются.

Просмотров всего: 342

#пожары #происшествия

распечатать


Происшествия

Жесткое ДТП произошло в Благовещенске, есть пострадавшие
Происшествия 11

В Благовещенске объявили в розыск водителя автобуса

Происшествия

Амурчанка пошла под суд после проведения «магического обряда»
Происшествия 3

В Приамурье будут судить парня, атаковавшего собаку топором
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь