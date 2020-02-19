В поселке Серышево пламя охватило баню (фото)

Фото: instagram.com/amurskiespasateli

Утром 19 февраля пожарные выезжали на возгорание в поселке Серышево Серышевского района. На улице Калинина горела баня.

Сообщение о происшествии поступило в 08:15. Прибывшие на место пожарные локализовали пламя через 5 минут после подачи первого ствола. Еще спустя 5 минут ликвидировали открытое горение. Проливка и разбор конструкции заняли полтора часа.

По словам хозяина, он растопил печь в бане и ушел в дом, а уже через 20 минут постройка горела открытым пламенем.

Как пишет в Инстаграме Амурский центр ГЗ и ПБ, в результате пожара строение повреждено по всей площади. Пострадавших и погибших нет. Причина, а также ущерб устанавливаются.