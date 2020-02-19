Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19февраля
Предыдущая новость
сегодня, 17:03 1

Жителям Чигирей и Благовещенска предлагают ЕТО

Жителям Чигирей и Благовещенска предлагают ЕТО
Фото: Сайт музея развития энергетики ДФО

По поручению правительства Амурской области прорабатывается вопрос по созданию Единой теплоснабжающей организации (ЕТО) для Благовещенска и Чигирей.

Сейчас теплоснабжением в Чигирях занимаются три организации: «Амурская генерация», «Амурские коммунальные системы» и муниципальная «Жилкомэнерго».В администрации Благовещенского района считают, что если ЕТО станет «Амурская генерация», филиал АО «Дальневосточная генерирующая компания», то появится единая система теплоснабжения в микрорайонах Южный и Европейский в Благовещенске, а также на улице Красной в Чигирях.

По мнению чиновников, это позволит использовать резерв комбинированного производства Благовещенской ТЭЦ, сдержать рост тарифов на тепло и на электроэнергию, повысить надежность теплоснабжения на участках, создать механизмы развития тепловых сетей на будущее.

Просмотров всего: 203

#Благрайон #энергетика

распечатать


Общество 7

Электронные помощники ждут благовещенцев в новом современном центре услуг ЖКХ
Спорт

В Благовещенском районе прошли состязания по скиджорингу
Общество 14

В Амурской области открылся третий высокотехнологичный центр оплаты услуг ЖКХ
Власть 14

Миллиард для Свободного, ипотека под 2 %: Александр Козлов рассказал о развитии Приамурья

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    13 минут назад



    По мнению чиновников, это позволит ......... сдержать рост тарифов на тепло и на электроэнергию



Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь