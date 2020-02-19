Жителям Чигирей и Благовещенска предлагают ЕТО

По поручению правительства Амурской области прорабатывается вопрос по созданию Единой теплоснабжающей организации (ЕТО) для Благовещенска и Чигирей.

Сейчас теплоснабжением в Чигирях занимаются три организации: «Амурская генерация», «Амурские коммунальные системы» и муниципальная «Жилкомэнерго».В администрации Благовещенского района считают, что если ЕТО станет «Амурская генерация», филиал АО «Дальневосточная генерирующая компания», то появится единая система теплоснабжения в микрорайонах Южный и Европейский в Благовещенске, а также на улице Красной в Чигирях.

По мнению чиновников, это позволит использовать резерв комбинированного производства Благовещенской ТЭЦ, сдержать рост тарифов на тепло и на электроэнергию, повысить надежность теплоснабжения на участках, создать механизмы развития тепловых сетей на будущее.