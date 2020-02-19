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19февраля
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В Благовещенске и Благовещенском районе прошли аукционы на отлов и содержание бездомных собак

В Благовещенске и Благовещенском районе прошли аукционы на отлов и содержание бездомных собак
Фото: pixabay.com

На электронной площадке завершились аукционы по определению организаций для отлова и содержания безнадзорных животных в Благовещенске и Благовещенском районе. В городе была подана только одна заявка, а в районе – ни одной.

В областном центре Приамурья по окончании срока подачи заявок на участие заявился только Амурский областной благотворительный общественный фонд помощи животным «Горячие сердца». Поэтому аукцион был признан несостоявшимся. Но поданная заявка была признана соответствующей требованиям федерального закона. В таких случаях контракт заключается с единственным поставщиком.

Согласно условиям контракта, на выделенные из бюджета без малого 800 тысяч рублей нужно будет отловить 50 безнадзорных животных по новым правилам. С 1 января в силу вступил федеральный закон «Об ответственном обращении с животными».

Теперь отловленные собаки останутся в приюте не на шесть месяцев, как раньше, а на сорок дней. За это время ветеринары их обследуют, чипируют, кастрируют или стерилизуют, сделают вакцину против бешенства. Затем собак снова выпустят на улицы, за исключением агрессивных животных. Тех, кто представляет опасность, навсегда оставят на попечении муниципалитетов.

Свой аукцион проводили и в Благовещенском районе. Было выделено 340 тысяч на отлов и содержание 19 собак. Но ни одного желающего не нашлось.

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#городская власть #животные

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