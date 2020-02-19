Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:43 3

Благовещенский выставочный зал оденут в керамогранит и витраж (фото)

Благовещенский выставочный зал оденут в керамогранит и витраж (фото)

В Благовещенске начался капитальный ремонт выставочного зала. Аукцион на выполнение работ выиграла компания ООО «Стройком». Рабочие уже зашли на объект и начали демонтажные работы. Сдать выставочный зал планируется к 1 августа.

Здание возвели в 1971 году. Когда последний раз в нем проводился капитальный ремонт, неизвестно. Как сообщает пресс-служба амурского минкульта, в 2014 году проводилась пропитка кровли, в 2015-2016-м сделали текущий ремонт некоторых помещений.

С 2001 по 2017 годы здание арендовало амурское отделение Союза художников России, часть помещений сдавали в аренду другим организациям. В 2018 году в помещении выставочного зала временно размещалась городская музыкальная школа – на период ремонта своего здания. В конце 2018 года помещение передали области, а в 2019-м его передали в оперативное управление Амурскому областному краеведческому музею.

Помещение постепенно приходило в упадок, чем была возмущена культурная общественность города. В апреле прошлого года деятели культуры встретились с властями. Тогда и приняли решение капитально отремонтировать строение, а затем организовать в нем современное выставочное пространство.

Сначала дизайн-проект для выставочного зала разработала хабаровский дизайнер и архитектор Анна Шац. Однако во время презентации в «Точке кипения» его подвергли критике. После этого конкурс эскизных проектов объявили в Благовещенске. Победил вариант благовещенской студии дизайна, его автор – Татьяна Коноплянникова.

К капремонту выставочного зала приступили в декабре прошлого года, он продлится около 7 месяцев. Сейчас внутри помещения демонтированы перегородки, снята обшивка наружных стен, убраны радиаторы и трубы отопления, разбираются полы. В ходе ремонта заменят кровлю, полы, системы отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, а также усилят поврежденные конструкции. На первом этаже проведут перепланировку: помещения, разделённые временными перегородками, объединят.

В обновленном здании организуют большое выставочное пространство на 300 квадратных метров. В нем будут проводить выставки амурских авторов и принимать крупные выставочные проекты из других регионов.

«Сейчас обсуждается вопрос о том, какой должна быть первая выставка. Возможно, это будут работы амурских художников либо какая-нибудь выставка, которую привезут на фестиваль "Амурская осень". Так как расширятся площади, у нас появится больше возможностей принимать интересные выставки из других регионов», – рассказала и.о. директора Амурского краеведческого музея Елена Иванова.

Фасад здания оденут в керамогранит, появится новое витражное остекление. После того как работы по капитальному ремонту завершатся, в здании планируется разместить музейно-выставочный центр с соответствующей инфраструктурой, мобильными выставочными конструкциями, современными подвесными системами, оригинальной системой общего и направленного освещения. Центр приспособят для маломобильных групп. Кроме того, планируется оборудовать зоны отдыха для посетителей, отдельное помещение для приёма и временного хранения картин.

Новая площадка рассматривается не только как выставочное пространство, но и как культурно-образовательный центр. Там будут проводить мастер-классы для начинающих художников, перфомансы, видеолекции и онлайн-лекции по современному искусству с участием ведущих российских искусствоведов и кураторов выставочных проектов, музыкальные встречи, литературные салоны и другие творческие мероприятия.

Капремонт обойдется почти в 24 с половиной миллиона рублей. Кроме того, более 51 тысячи рублей потратят на надзор за производством работ со стороны проектировщика – компании «Амурконструктив». Финансирование капремонта проводится за счет средств субсидии областного бюджета.

Фото: ИА «Амур.инфо»/Василий Романенков

Просмотров всего: 829

#культура

распечатать


Общество 2

Курсы по русскому языку открываются в Благовещенске

Культура

В «Народном музее» Благовещенска откроется выставка, посвященная 75-летию Победы
Культура 2

Первый кастинг для «Недели детской моды» штурмовали родители с трехлетними детьми
Культура 2

Благовещенка Полина Мельникова стала «Вице-мисс» на конкурсе красоты в Харбине
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Забаненный

    Забаненный
    40 минут назад

    Архитектор Щусев?

  • sabotazh

    sabotazh
    35 минут назад

    Как же успели засрать помещение... Бездари в городской власти...

  • inoy

    inoy
    23 минуты назад

    потом как рынок продадут))))

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь