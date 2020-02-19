Благовещенский выставочный зал оденут в керамогранит и витраж (фото)

Здание возвели в 1971 году. Когда последний раз в нем проводился капитальный ремонт, неизвестно. Как сообщает пресс-служба амурского минкульта, в 2014 году проводилась пропитка кровли, в 2015-2016-м сделали текущий ремонт некоторых помещений.

С 2001 по 2017 годы здание арендовало амурское отделение Союза художников России, часть помещений сдавали в аренду другим организациям. В 2018 году в помещении выставочного зала временно размещалась городская музыкальная школа – на период ремонта своего здания. В конце 2018 года помещение передали области, а в 2019-м его передали в оперативное управление Амурскому областному краеведческому музею.

Помещение постепенно приходило в упадок, чем была возмущена культурная общественность города. В апреле прошлого года деятели культуры встретились с властями. Тогда и приняли решение капитально отремонтировать строение, а затем организовать в нем современное выставочное пространство.

Сначала дизайн-проект для выставочного зала разработала хабаровский дизайнер и архитектор Анна Шац. Однако во время презентации в «Точке кипения» его подвергли критике. После этого конкурс эскизных проектов объявили в Благовещенске. Победил вариант благовещенской студии дизайна, его автор – Татьяна Коноплянникова.

К капремонту выставочного зала приступили в декабре прошлого года, он продлится около 7 месяцев. Сейчас внутри помещения демонтированы перегородки, снята обшивка наружных стен, убраны радиаторы и трубы отопления, разбираются полы. В ходе ремонта заменят кровлю, полы, системы отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, а также усилят поврежденные конструкции. На первом этаже проведут перепланировку: помещения, разделённые временными перегородками, объединят.

В обновленном здании организуют большое выставочное пространство на 300 квадратных метров. В нем будут проводить выставки амурских авторов и принимать крупные выставочные проекты из других регионов.

«Сейчас обсуждается вопрос о том, какой должна быть первая выставка. Возможно, это будут работы амурских художников либо какая-нибудь выставка, которую привезут на фестиваль "Амурская осень". Так как расширятся площади, у нас появится больше возможностей принимать интересные выставки из других регионов», – рассказала и.о. директора Амурского краеведческого музея Елена Иванова.

Фасад здания оденут в керамогранит, появится новое витражное остекление. После того как работы по капитальному ремонту завершатся, в здании планируется разместить музейно-выставочный центр с соответствующей инфраструктурой, мобильными выставочными конструкциями, современными подвесными системами, оригинальной системой общего и направленного освещения. Центр приспособят для маломобильных групп. Кроме того, планируется оборудовать зоны отдыха для посетителей, отдельное помещение для приёма и временного хранения картин.

Новая площадка рассматривается не только как выставочное пространство, но и как культурно-образовательный центр. Там будут проводить мастер-классы для начинающих художников, перфомансы, видеолекции и онлайн-лекции по современному искусству с участием ведущих российских искусствоведов и кураторов выставочных проектов, музыкальные встречи, литературные салоны и другие творческие мероприятия.

Капремонт обойдется почти в 24 с половиной миллиона рублей. Кроме того, более 51 тысячи рублей потратят на надзор за производством работ со стороны проектировщика – компании «Амурконструктив». Финансирование капремонта проводится за счет средств субсидии областного бюджета.

Фото: ИА «Амур.инфо»/Василий Романенков