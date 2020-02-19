Курсы по русскому языку открываются в Благовещенске

Фото: @totaldictblg

Курсы рассчитаны на семь занятий длительностью полтора-два часа. Темы занятий с учетом будущего диктанта разработал Экспертный совет Тотального диктанта. Участники смогут повторить теорию, закрепить правила орфографии и пунктуации на практике, а также написать пробные диктанты, которые составлены по текстам писателя Андрея Геласимова, лауреата премии «Национальный бестселлер», автора Тотального диктанта 2020 года.

Четыре части текста, написанного им специально для акции, объединены в общую историю, которая посвящена жизни основоположника космонавтики Константина Циолковского. На курсах в качестве мини-диктантов слушателям предложат отрывки из произведений Андрея Геласимова «Роза ветров», «Степные боги», «Дом на Озёрной», «Жажда», «Холод».

Для тех, у кого не будет возможности прийти на очные курсы, на сайте проекта в марте запустят онлайн-школу, где в формате вебинаров можно подготовиться к Тотальному диктанту. Также на сайте доступен курс «Никогда не пиши «ни когда», пройдя который можно получить сертификат от Тотального диктанта и образовательной платформы Stepik.

В Благовещенске всех, кто хочет повысить уровень грамотности, ждут по пятницам в 18:30 в лекционной аудитории № 3 главного корпуса АмГУ. Мини-диктанты для слушателей прочитают ведущие медиахолдинга «Дом радио» и актёры Амурского областного театра драмы и Амурского областного театра кукол. Анонсы занятий можно найти на благовещенской странице сайта totaldict.ru и в Инстаграме @totaldictblg.

Тотальный диктант 4 апреля будут писать примерно в 1 000 городов по всему миру. Столицей акции в этом году выбран Санкт-Петербург, где на главной площадке свой текст прочитает Андрей Геласимов. Регистрация на диктант откроется на сайте totaldict.ru 24 марта.

Первый Тотальный диктант провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 17 лет акция приобрела всемирный масштаб: её организует фонд «Тотальный диктант», расположенный в Новосибирске, а воплощают активисты и волонтёры в разных уголках планеты. В 2019 году событие охватило 81 страну на всех шести континентах, объединив 236 тысяч человек в 1200 городах. Авторами диктанта в разное время были Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачёв, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков, сообщает пресс-служба АмГУ.