В Благовещенске объявили в розыск водителя автобуса

В Благовещенске полиция разыскивает водителя автобуса, который скрылся с места ДТП. Ему грозят лишение прав и административный арест.

Происшествие случилось в областном центре 15 февраля около 15:35 в районе дома 122 по улице Ленина. Водитель автобуса маршрута № 2 при торможении допустил падение в салоне пассажира 1966 года рождения. Пассажир получил травмы, автобус с места происшествия скрылся.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей ДТП или самого водителя. Любую информацию можно сообщить по телефонам: 59-46-86, 8-963-800-04-50, 42-52-62.

Как пишет отдел ГИБДД МО МВД России «Благовещенский», для водителя оставление места ДТП грозит лишением права на управление транспортом на срок от 1 до 1,5 года либо административным арестом до 15 суток.