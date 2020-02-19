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19февраля
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сегодня, 14:49 11

В Благовещенске объявили в розыск водителя автобуса

В Благовещенске объявили в розыск водителя автобуса
Фото: ru.depositphotos.com

В Благовещенске полиция разыскивает водителя автобуса, который скрылся с места ДТП. Ему грозят лишение прав и административный арест.

Происшествие случилось в областном центре 15 февраля около 15:35 в районе дома 122 по улице Ленина. Водитель автобуса маршрута № 2 при торможении допустил падение в салоне пассажира 1966 года рождения. Пассажир получил травмы, автобус с места происшествия скрылся.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей ДТП или самого водителя. Любую информацию можно сообщить по телефонам: 59-46-86, 8-963-800-04-50, 42-52-62.

Как пишет отдел ГИБДД МО МВД России «Благовещенский», для водителя оставление места ДТП грозит лишением права на управление транспортом на срок от 1 до 1,5 года либо административным арестом до 15 суток.

Просмотров всего: 1629

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    2 часа назад

    А... это как-скрылся, если пассажир упал в салоне?

    По логике вещей - пассажир либо добровольно покинул автобус либо водитель его вышвырнул и скрылся.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Сначала врачи, потом учителя, теперь вот водители автобусов...

    А когда будут депутатов и РПЦещников преследовать за тупость?!



    Ослы (имя нам - Легиōн)



    +++

  • Мира

    Мира
    2 часа назад

    Вообще какой-то автобус № 2 заколдованный. Вечером, после работы не дождешься... После 18.00. Мимо проходят как минимум 2- 3 № 11, 2-№К, 3 - № 39.... Интервал движения минут 20-25. Странно даже

  • Мира

    Мира
    2 часа назад

    Вообще, начальник транспортного отдела есть в администрации?!

  • Abrvalg

    Abrvalg
    2 часа назад

    Все страннее и чудатее пишут наши «журналисты»

  • CherrySweet

    CherrySweet
    1 час назад

    если дтп произошло в автобусе, то не водитель скрылся с места дтп, а место дтп скрылось вместе с водителем. по факту он его не оставлял, место дтп покинул пассажир.

  • бабаяга

    бабаяга
    1 час назад

    а пассажир же обязан держаться в салоне или нет?да и водила скорее всего не может всего видеть тк на дорогу должен смотреть.А пассажир скорее всего вышел,потом куда то там обратился и водила теперь крайний?

  • volck0v

    volck0v
    1 час назад

    В нашей стране кто первый заяву написал тот и прав.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    CherrySweet

    если дтп произошло в автобусе, то не водитель скрылся с места дтп, а место дтп скрылось вместе с водителем. по факту он его не оставлял, место дтп покинул пассажир.



    При чём первым!



    Но реально ситуёвина по Лаврову "ДБ, Б!" (с)



  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Не пойму, чего его искать?

    Он с маршрута ушёл что ли?

    ГИБДД не может вычислить, кто (какой ИП) обслуживает данный маршрут, а руководитель не может точно сказать, кто в это время находился в данной точке маршрута?

    Кстати, думаю, водитель будет ОЧЕНЬ удивлён, когда ему сообщат, что он скрылся с места ДТП! )))

  • ЛайКа

    ЛайКа
    58 минут назад

    Oldlord


    Вообще-то он сейчас скорее всего в месте ДТП, если работает



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