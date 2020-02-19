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19февраля
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Преимущественно малооблачно: прогноз погоды в Амурской области на 20 февраля

Преимущественно малооблачно: прогноз погоды в Амурской области на 20 февраля
Фото: pixabay.com

20 февраля в Амурской области будет преимущественно малооблачно, на северо-востоке облачно, местами небольшой снег. Северо-западный, западный ветер ночью подует со скоростью 3-8, днем – 5-10 метров в секунду.

Температура ночью по северу составит минус 25...30, местами – 18...23. По югу – 17...22. Днем будет 6...11, местами – около минус 15.

В Благовещенске день ожидается ясным. Ветер с северо-запада, запада будет дуть с умеренной скоростью. Температура воздуха ночью составит 16...18, днем – 6...8 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.

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#погода

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