Преимущественно малооблачно: прогноз погоды в Амурской области на 20 февраля

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20 февраля в Амурской области будет преимущественно малооблачно, на северо-востоке облачно, местами небольшой снег. Северо-западный, западный ветер ночью подует со скоростью 3-8, днем – 5-10 метров в секунду.

Температура ночью по северу составит минус 25...30, местами – 18...23. По югу – 17...22. Днем будет 6...11, местами – около минус 15.

В Благовещенске день ожидается ясным. Ветер с северо-запада, запада будет дуть с умеренной скоростью. Температура воздуха ночью составит 16...18, днем – 6...8 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.