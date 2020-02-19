Амурчанка пошла под суд после проведения «магического обряда»

В Амурской области суд вынес приговор жительнице Свободного. 38-летняя женщина признана виновной в мошенничестве.

Установлено, что в сентябре 2019 года амурчанка предложила знакомой совершить «магический обряд по снятию порчи и приобретению церковных свечей». Для проведения обряда женщина попросила знакомую передать ей золотые украшения – обручальное кольцо, серьги, браслет, цепочку, кулон и денежные средства, пообещав все это вернуть. Однако золото и деньги злоумышленница присвоила.

В судебном заседании амурчанка полностью признала вину. Учитывая обстоятельства уголовного дела, наличие смягчающих вину обстоятельств, суд назначил ей 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком четыре года. Приговор в законную силу еще не вступил, пишет прокуратура региона.