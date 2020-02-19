В Приамурье будут судить парня, атаковавшего собаку топором

В Амурской области перед судом предстанет 18-летний житель Сковородинского района. Его обвиняют в жестоком обращении с животными: парень атаковал собаку топором.

Установлено, что в июне 2019 года молодой человек, находясь во дворе частного дома, из хулиганских побуждений умышлено ударил находящуюся на привязи собаку по голове топором. Благодаря вовремя оказанной помощи пес остался жив. Вместе с тем, согласно заключению судмедэкспертизы, собаке «причинено тяжкое повреждение, приводящее к длительной утрате здоровья, к утрате охранных функций и формированию глубоких отклонений в психике», пишет прокуратура Амурской области.

В соответствии с Уголовным кодексом РФ, амурчанину грозит до трех лет лишения свободы. Уголовное дело рассмотрит мировой суд Сковородинского судебного участка.