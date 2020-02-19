Сотрудники амурского Россельхознадзора раздавили 25 килограммов свежих груш

В ходе проведения проверки на территории одной из продовольственных баз Приамурья обнаружены свежие груши без сопроводительных документов. Санкционные фрукты изъяты, виновные наказаны.

Управлением Россельхознадзора по Амурской области проведено рейдовое антисанкционное мероприятие, в ходе которого обнаружены 25 килограммов фруктов. У хозяина продукта не оказалось товаросопроводительных и фитосанитарных документов, также отсутствовала маркировка, содержащая информацию о стране происхождения продукции.

Во время контрольно-надзорного рейда, проведенного в рамках борьбы с запрещенной к ввозу на территорию России сельскохозяйственной продукции, груши изъяты из оборота и уничтожены механическим способом.

За нарушение правил перевозки подкарантинной продукции в отношении должностного лица возбуждено административное дело. Рейдовые мероприятия по выявлению санкционной продукции продолжаются, сообщает пресс-служба амурского Россельхознадзора.