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19февраля
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сегодня, 13:15 5

Сотрудники амурского Россельхознадзора раздавили 25 килограммов свежих груш

Сотрудники амурского Россельхознадзора раздавили 25 килограммов свежих груш
Фото: pixabay.com

В ходе проведения проверки на территории одной из продовольственных баз Приамурья обнаружены свежие груши без сопроводительных документов. Санкционные фрукты изъяты, виновные наказаны.

Управлением Россельхознадзора по Амурской области проведено рейдовое антисанкционное мероприятие, в ходе которого обнаружены 25 килограммов фруктов. У хозяина продукта не оказалось товаросопроводительных и фитосанитарных документов, также отсутствовала маркировка, содержащая информацию о стране происхождения продукции.

Во время контрольно-надзорного рейда, проведенного в рамках борьбы с запрещенной к ввозу на территорию России сельскохозяйственной продукции, груши изъяты из оборота и уничтожены механическим способом.

За нарушение правил перевозки подкарантинной продукции в отношении должностного лица возбуждено административное дело. Рейдовые мероприятия по выявлению санкционной продукции продолжаются, сообщает пресс-служба амурского Россельхознадзора.

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#закон #криминал #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    41 минута назад

    правильно, какие груши, а киви кто будет жрать с тутовой щитовкой?

  • inoy

    inoy
    40 минут назад

    киви они пропустили а груши нет, игра интересов????

  • вот так

    вот так
    27 минут назад

    Теперь я спокойно могу спать. Преступность повержена!

  • Oldlord

    Oldlord
    26 минут назад

    Сам не ам и другим не дам! (с)

    Дебилы, б... (Лавров)

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    16 минут назад

    Зараженные киви они пропустили, а груши - уничтожить!

    Бабло всегда побеждает зло!

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