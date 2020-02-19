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19февраля
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сегодня, 12:24 4

В мэрии Благовещенска объяснили, почему хотят продать центральный рынок

В мэрии Благовещенска объяснили, почему хотят продать центральный рынок
Фото: Амур.инфо

В благовещенской администрации прокомментировали информацию о выставлении на аукцион зданий центрального рынка в Благовещенске. А также сообщили, что будет с торгующими там предпринимателями.

В мэрии пояснили, что в соответствии с изменениями в федеральный закон «О государственных и муниципальных предприятиях» и «О защите конкуренции», запрещается создание новых государственных и муниципальных унитарных предприятий, а существующие ГУПы и МУПы должны быть ликвидированы или реорганизованы до 1 января 2025 года.

Поэтому сейчас администрация Благовещенска проводит работу по отчуждению муниципального имущества, которое находилось на праве оперативного управления за предприятием. И именно с этим связано решение о продаже ряда нежилых зданий центрального рынка одновременно с отчуждением земельного участка общей площадью 8 213 квадратных метров.

Аукцион назначен на 16 марта текущего года.

«По инициативе администрации города создана рабочая группа, в которую включены представители предпринимательского сообщества. В рамках рабочей группы обсуждаются различные варианты перехода предпринимателей на другие торговые площадки», – сообщили в пресс-службе мэрии.

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#мэрия #торговля #финансы

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Комментарии
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  • 123654

    123654
    2 часа назад

    Боже, ну что за школота у вас печатает статьи....

    "Поэтому сейчас администрация Благовещенска проводит работа по отчуждению..."

    "Аукцион назначено на 16 марта текущего года"

  • Дукла

    Дукла
    2 часа назад

    неэффективные сейчас кучу отговорок найдут-у нас что ГСТК ликвидируют?

  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    48 минут назад

    А.И. жжёт. Как учились,так и пишут.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    17 минут назад

    "существующие ГУПы и МУПы должны быть ликвидированы" - распродает едросня Россию. Даже после фашистов с Гитлером такой разрухи небыло

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