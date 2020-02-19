В мэрии Благовещенска объяснили, почему хотят продать центральный рынок

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В благовещенской администрации прокомментировали информацию о выставлении на аукцион зданий центрального рынка в Благовещенске. А также сообщили, что будет с торгующими там предпринимателями.

В мэрии пояснили, что в соответствии с изменениями в федеральный закон «О государственных и муниципальных предприятиях» и «О защите конкуренции», запрещается создание новых государственных и муниципальных унитарных предприятий, а существующие ГУПы и МУПы должны быть ликвидированы или реорганизованы до 1 января 2025 года.

Поэтому сейчас администрация Благовещенска проводит работу по отчуждению муниципального имущества, которое находилось на праве оперативного управления за предприятием. И именно с этим связано решение о продаже ряда нежилых зданий центрального рынка одновременно с отчуждением земельного участка общей площадью 8 213 квадратных метров.

Аукцион назначен на 16 марта текущего года.

«По инициативе администрации города создана рабочая группа, в которую включены представители предпринимательского сообщества. В рамках рабочей группы обсуждаются различные варианты перехода предпринимателей на другие торговые площадки», – сообщили в пресс-службе мэрии.