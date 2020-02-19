Амурчанину-инвалиду требуются средства на реабилитацию
Амурчанину-инвалиду Константину Пичиненко снова требуется помощь неравнодушных людей. Ранее благотворители всего за несколько дней собрали ему нужную сумму на покупку тренажера «Имитрон». Теперь же идет сбор средств на реабилитацию Константина.
«Мы хотим поехать на реабилитацию. Единственный центр, который принимает с пролежнями, а у него они есть, это "Три сестры" в Подмосковье. А "Три сестры" принимают только на платной основе», – рассказала ИА «Амур.инфо» тетя амурчанина Галина Марковенко.
Женщина отметила, что, по информации от одного из пациентов центра, реабилитацию там проводят высококачественно.
«Здесь, в Амурской области, нет нейроурологов. Нейроурологи в основном все сосредоточены в Москве. А у нас стоит вопрос о том, чтобы избавиться от цистомы, эпицистостомы. Потому что при наличии эпицистостомы – это постоянная инфекция мочевыделительной системы, почек и постоянное ухудшение состояния. То есть инфекция никак не уходит из организма. Образуются и песок, и камни в мочевом пузыре. (…) Я переписывалась с "Тремя сестрами" и читала потом, что там нейроурологи стараются избавить пациента от цистостомы, чтобы не было этих последствий. Они принимают с пролежнями, стараются эти пролежни залечить и дать рекомендации», – продолжает Галина Анатольевна.
Общая сумма, которая требуется Константину, 600 тысяч рублей. В реабилитационный центр он планирует отправиться в октябре и пробыть там 21 день.
«В тренажер он самостоятельно вставать не может, то есть мы его туда ставим. Стоит вопрос о том, чтобы он научился вставать в тренажер самостоятельно. Там [в центре] очень хорошие физиотерапевты, они обучаются и в зарубежных клиниках, и везде… Те, кто приезжают в центр, многому учатся: переодеваться, одеваться самому, раздеваться самому, пересаживаться, вставать самому», – рассказывает Галина Марковенко.
Реквизиты для помощи Константину Пичиненко остались прежними: карта Сбербанка 4276 8030 1342 6156, принадлежащая Дмитрию Сергеевичу Марковенко, сыну Галины Марковенко. Женщина пояснила, что своих банковских карт у нее и Константина пока нет. Номер владельца карты: 8-965-677-95-55.
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