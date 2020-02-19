Амурчанину-инвалиду требуются средства на реабилитацию

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«Мы хотим поехать на реабилитацию. Единственный центр, который принимает с пролежнями, а у него они есть, это "Три сестры" в Подмосковье. А "Три сестры" принимают только на платной основе», – рассказала ИА «Амур.инфо» тетя амурчанина Галина Марковенко.

Женщина отметила, что, по информации от одного из пациентов центра, реабилитацию там проводят высококачественно.

«Здесь, в Амурской области, нет нейроурологов. Нейроурологи в основном все сосредоточены в Москве. А у нас стоит вопрос о том, чтобы избавиться от цистомы, эпицистостомы. Потому что при наличии эпицистостомы – это постоянная инфекция мочевыделительной системы, почек и постоянное ухудшение состояния. То есть инфекция никак не уходит из организма. Образуются и песок, и камни в мочевом пузыре. (…) Я переписывалась с "Тремя сестрами" и читала потом, что там нейроурологи стараются избавить пациента от цистостомы, чтобы не было этих последствий. Они принимают с пролежнями, стараются эти пролежни залечить и дать рекомендации», – продолжает Галина Анатольевна.

Общая сумма, которая требуется Константину, 600 тысяч рублей. В реабилитационный центр он планирует отправиться в октябре и пробыть там 21 день.

«В тренажер он самостоятельно вставать не может, то есть мы его туда ставим. Стоит вопрос о том, чтобы он научился вставать в тренажер самостоятельно. Там [в центре] очень хорошие физиотерапевты, они обучаются и в зарубежных клиниках, и везде… Те, кто приезжают в центр, многому учатся: переодеваться, одеваться самому, раздеваться самому, пересаживаться, вставать самому», – рассказывает Галина Марковенко.

Реквизиты для помощи Константину Пичиненко остались прежними: карта Сбербанка 4276 8030 1342 6156, принадлежащая Дмитрию Сергеевичу Марковенко, сыну Галины Марковенко. Женщина пояснила, что своих банковских карт у нее и Константина пока нет. Номер владельца карты: 8-965-677-95-55.