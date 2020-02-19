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19февраля
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сегодня, 12:12 15

Родственники Олега Кожемяко вошли в 10 крупнейших рыбопромышленников России

Родственники Олега Кожемяко вошли в 10 крупнейших рыбопромышленников России
Фото: forbes.ru

Forbes составил второй рейтинг крупнейших рыбопромышленников России. Для первого рейтинга в качестве главного критерия использовали объем квот на вылов морских ресурсов. На этот раз в основу рейтинга лег объем выручки за 2018 год.

При составлении рейтинга был направлен запрос каждой компании-участнику с просьбой прокомментировать данные по выручке, которые собирали с помощью базы «СПАРК-Интерфакс». Ответы компаний были учтены при составлении списка.

Объем квот на 2019 года (по приказам, опубликованным на сайте Росрыболовства) тоже подсчитали, но использовали его в качестве справочного показателя.

В рейтинге десять участников – десять групп компаний, объединенных общими бенефициарами. Среди них – участники рейтинга богатейших бизнесменов России, бывшие и нынешние чиновники и их родственники. Выручка связанных с ними компаний (их больше 70) в 2018 году составила 238 миллиардов рублей. В 2019 году Росрыболовство распределило среди них квоты на вылов 2 миллионов тонн водных ресурсов. В качестве сравнения говорится, что по всему Дальнему Востоку объем квот на 2019 год составил 2,5 миллиона тонн.

На 6-м месте рейтинга Forbes оказался Никита Кожемяко и партнеры, точнее группа компаний Salmonica с выручкой в 17,3 миллиарда рублей.

Согласно данным издания, продав в 2018 году Александру Верховскому Преображенскую базу тралового флота, семья сахалинского губернатора Олега Кожемяко не ушла из рыбного бизнеса. Супруга губернатора Ирина Герасименко (входит в список 25 богатейших женщин страны, – Прим. ред.), сестра Ольга Кравченко и сын Никита владеют долями в компаниях, входящих в дальневосточную группу Salmonica: «Тымлатский рыбокомбинат», «Морские ресурсы», Озерновский РКЗ №55 и «Рыбхолкам». Никите Кожемяко также принадлежит компания «Восход», владеющая квотами на вылов примерно 1 600 тонн дальневосточного краба, часть из которых приобрела на аукционах 2019 года.

В предыдущем рейтинге крупнейших рыболовецких компаний, родственники нынешнего губернатора Приморья были на 7-м месте с выручкой за 2016 год в 213 миллионов долларов.

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#Дальний Восток #финансы

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Комментарии
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  • Дукла

    Дукла
    2 часа назад

    папаня хорошо бизнес крышует

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Почему-то ни капельки не удивлён!

  • kidman

    kidman
    2 часа назад

    Дукла

    папаня хорошо бизнес крышует



    Да как же у вас язык повернулся сказать такое! Всё здесь честно и прозрачно, как слеза младенца.

    Просто выстроенная вертикаль власти подразумевает, что кто-то ворочает мешками с картошкой в собственном огороде, а кто-то миллиардами. А то что миллиардами ворочают дети государевых слуг - так это чисто случайное совпадение :)

  • I77

    I77
    1 час назад

    Кто-бы сомневался....

  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    1 час назад

    ты посмотри какие талантливые люди а, прям бизнесмены от бога

  • VVVVVVV

    VVVVVVV
    1 час назад

    какие талантливые родственники у Кожемяко))))

  • DIVKa

    DIVKa
    1 час назад

    Удивлению нет конца

  • гусеница

    гусеница
    1 час назад

    И никакой коррупции...

    С уважением

  • ay

    ay
    1 час назад

    Норм

  • Dennis1980

    Dennis1980
    1 час назад

    Это уровень!

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    1 час назад

    Молодцы семья Кожемяко, успешно ведут бизнес! А вообще, уже в интернете высказывалось предложение внести даже в Конституцию полный ЗАПРЕТ на занятие должностей на федеральном региональном и муниципальном уровнях ( в т.ч. в правоохранительной и судебной системах), лицам, кто связан с бизнесом или у кого БЛИЖАЙШИЕ родственники (муж, жена, дети, внуки, родители, родные братья и сестры) имеют какой-либо бизнес. У чиновников должен быть выбор – или Бизнес, или Должность в Структурах власти.

  • Витком

    Витком
    53 минуты назад

    Бизнес + Должность в Структурах власти.Идеальное соотношение

  • ЛайКа

    ЛайКа
    48 минут назад

    DIVKa

    Удивлению нет конца



    Нюню...



    Давно известно, что КОН - рыбный мафиози





    Группа компаний «Salmonica»:

    ООО «Тымлатский рыбокомбинат»

    АО «Озерновский РКЗ №55»

    ООО «Рыбхолкам»

    ОАО «Северо-Курильская база сейнерного флота»

    ООО «Морские ресурсы»

    ООО «Рыбокомбинат «Западный»

    http://www.salmonica.ru/home



    Тыкаем в первый и



    Морской меридиан Мы являемся агентами ведущих рыбодобывающих компаний Камчатки: ... ООО «Тымлатский Рыбокомбинат» https://forum.amur.info/news/187388/?page=last



    Руководитель у него Литвиненко Александр Яковлевич https://www.rusprofile.ru/id/732768, успешный бизнесмен https://www.rusprofile.ru/person/litvinenko-aya-410100551802

    Но Никитоса с 16ю не переплюнул https://www.rusprofile.ru/connections/732768?filter=founders_person_128808584

  • ЛайКа

    ЛайКа
    47 минут назад

    Вероника Н.

    уже в интернете высказывалось предложение внести даже в Конституцию полный ЗАПРЕТ на занятие должностей на федеральном региональном и муниципальном уровнях ( в т.ч. в правоохранительной и судебной системах), лицам, кто связан с бизнесом или у кого БЛИЖАЙШИЕ родственники (муж, жена, дети, внуки, родители, родные братья и сестры) имеют какой-либо бизнес.



    Хотите Путина уволить?!

    Мы ещё не взрастили чиновников бездетных и холостых сироток в таком количестве

  • Правильный умник

    Правильный умник
    12 минут назад

    А говорят, что молодёж у нас "никчёмная"...вон никита какой молодец....

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