Родственники Олега Кожемяко вошли в 10 крупнейших рыбопромышленников России

Forbes составил второй рейтинг крупнейших рыбопромышленников России. Для первого рейтинга в качестве главного критерия использовали объем квот на вылов морских ресурсов. На этот раз в основу рейтинга лег объем выручки за 2018 год.

При составлении рейтинга был направлен запрос каждой компании-участнику с просьбой прокомментировать данные по выручке, которые собирали с помощью базы «СПАРК-Интерфакс». Ответы компаний были учтены при составлении списка.

Объем квот на 2019 года (по приказам, опубликованным на сайте Росрыболовства) тоже подсчитали, но использовали его в качестве справочного показателя.

В рейтинге десять участников – десять групп компаний, объединенных общими бенефициарами. Среди них – участники рейтинга богатейших бизнесменов России, бывшие и нынешние чиновники и их родственники. Выручка связанных с ними компаний (их больше 70) в 2018 году составила 238 миллиардов рублей. В 2019 году Росрыболовство распределило среди них квоты на вылов 2 миллионов тонн водных ресурсов. В качестве сравнения говорится, что по всему Дальнему Востоку объем квот на 2019 год составил 2,5 миллиона тонн.

На 6-м месте рейтинга Forbes оказался Никита Кожемяко и партнеры, точнее группа компаний Salmonica с выручкой в 17,3 миллиарда рублей.

Согласно данным издания, продав в 2018 году Александру Верховскому Преображенскую базу тралового флота, семья сахалинского губернатора Олега Кожемяко не ушла из рыбного бизнеса. Супруга губернатора Ирина Герасименко (входит в список 25 богатейших женщин страны, – Прим. ред.), сестра Ольга Кравченко и сын Никита владеют долями в компаниях, входящих в дальневосточную группу Salmonica: «Тымлатский рыбокомбинат», «Морские ресурсы», Озерновский РКЗ №55 и «Рыбхолкам». Никите Кожемяко также принадлежит компания «Восход», владеющая квотами на вылов примерно 1 600 тонн дальневосточного краба, часть из которых приобрела на аукционах 2019 года.

В предыдущем рейтинге крупнейших рыболовецких компаний, родственники нынешнего губернатора Приморья были на 7-м месте с выручкой за 2016 год в 213 миллионов долларов.