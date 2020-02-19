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19февраля
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сегодня, 11:43 0

Жителей Белогорска призывают участвовать во всероссийской переписи населения

Жителей Белогорска призывают участвовать во всероссийской переписи населения

В Белогорске продолжается подготовка ко всероссийской переписи населения-2020. По поручению главы города Станислава Мелюкова в целях информирования населения о предстоящей кампании по сбору демографических, экономических и социальных данных создан инстаграм-аккаунт perepis_belogorsk2020.

«Всероссийская перепись-2020 станет 12-й по счету в истории нашего государства и 3-й в новейшей истории России, – рассказала начальник отдела экономического развития и инвестиций Ольга Петровская. – Это единственный способ получить уникальную информацию о населении государства в целом за короткий срок. Результаты станут основой анализа и прогноза для управления страной в будущем. Поэтому очень важно, чтобы в ней поучаствовал каждый житель Белогорска. Для того, чтобы перепись прошла организованно, проводится целый комплекс мероприятий, и оперативная информация о том, как, где и когда можно будет поучаствовать в ней, необходима».

В отделе экономического развития и инвестиций администрации Белогорска также отметили, что до 1 октября инстаграм-аккаунт будет выполнять задачи информационные, а в период проведения переписи станет одним из механизмов обратной связи.

«Если вдруг по каким-то причинам переписчики не дойдут до участника переписи, об этом можно будет оперативно сообщить. Поэтому предлагаем пользователям инстаграма подписаться на наш профиль. Всю полезную информацию о переписи белогорцы смогут узнавать здесь», – цитирует Ольгу Петровскую пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск

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