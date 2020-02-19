Жителей Белогорска призывают участвовать во всероссийской переписи населения

«Всероссийская перепись-2020 станет 12-й по счету в истории нашего государства и 3-й в новейшей истории России, – рассказала начальник отдела экономического развития и инвестиций Ольга Петровская. – Это единственный способ получить уникальную информацию о населении государства в целом за короткий срок. Результаты станут основой анализа и прогноза для управления страной в будущем. Поэтому очень важно, чтобы в ней поучаствовал каждый житель Белогорска. Для того, чтобы перепись прошла организованно, проводится целый комплекс мероприятий, и оперативная информация о том, как, где и когда можно будет поучаствовать в ней, необходима».

В отделе экономического развития и инвестиций администрации Белогорска также отметили, что до 1 октября инстаграм-аккаунт будет выполнять задачи информационные, а в период проведения переписи станет одним из механизмов обратной связи.

«Если вдруг по каким-то причинам переписчики не дойдут до участника переписи, об этом можно будет оперативно сообщить. Поэтому предлагаем пользователям инстаграма подписаться на наш профиль. Всю полезную информацию о переписи белогорцы смогут узнавать здесь», – цитирует Ольгу Петровскую пресс-служба администрации Белогорска.