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19февраля
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сегодня, 11:38 0

Я в надежных руках: фигуристка Аделина Сотникова рассказала о госпитализации

Я в надежных руках: фигуристка Аделина Сотникова рассказала о госпитализации
Фото: instagram.com/adelina_sotnikova14/

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова рассказала о состоянии своего здоровья. Спортсменка была госпитализирована в отделение первой нейрохирургии больницы № 67.

Сама спортсменка не сообщала об этом до тех пор, пока в СМИ не появилось ряд сообщений о госпитализации.

«Уважаемые мои и любимые болельщики, большое спасибо за ваше искреннее беспокойство за мое здоровье. Со мной уже все хорошо. Операция прошла успешно, и я в надежных руках. Немного переработала. Впереди ещё реабилитация, но я справлюсь и надеюсь совсем скоро мы увидимся с вами», – написала Аделина в Инстаграме.

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Уважаемые мои и любимые болельщики , большое спасибо за ваше искреннее беспокойство за мое здоровье 🍀 со мной уже все хорошо 🤞🏽 Операция прошла успешно и я в надежных руках 💪🏽 Немного переработала 🤪 Впереди ещё реабилитация , но я справлюсь и надеюсь совсем скоро мы увидимся с вами 💪🏽🍀 Ваша Sotka 💯💋❤️ #всехлюблю #всемспасибо #ещесильнее #ещебыстрее #ещевыше

Публикация от 𝓐𝓭𝓮𝓵𝓲𝓷𝓪 𝓢𝓸𝓽𝓷𝓲𝓴𝓸𝓿𝓪 (@adelina_sotnikova14)

Тренер Аделины Сотниковой Елена Буянова сообщила News.sportbox.ru о том, что операция была запланирована и со спортсменкой все в порядке, однако точный диагноз не сообщает. Окружение фигуристки отказывается комментировать состояние ее здоровья. По одной из версий СМИ, Сотникова проходит плановую госпитализацию из-за остеохондроза.

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#здоровье #спорт

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