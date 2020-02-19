Я в надежных руках: фигуристка Аделина Сотникова рассказала о госпитализации

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова рассказала о состоянии своего здоровья. Спортсменка была госпитализирована в отделение первой нейрохирургии больницы № 67.

Сама спортсменка не сообщала об этом до тех пор, пока в СМИ не появилось ряд сообщений о госпитализации.

«Уважаемые мои и любимые болельщики, большое спасибо за ваше искреннее беспокойство за мое здоровье. Со мной уже все хорошо. Операция прошла успешно, и я в надежных руках. Немного переработала. Впереди ещё реабилитация, но я справлюсь и надеюсь совсем скоро мы увидимся с вами», – написала Аделина в Инстаграме.

Тренер Аделины Сотниковой Елена Буянова сообщила News.sportbox.ru о том, что операция была запланирована и со спортсменкой все в порядке, однако точный диагноз не сообщает. Окружение фигуристки отказывается комментировать состояние ее здоровья. По одной из версий СМИ, Сотникова проходит плановую госпитализацию из-за остеохондроза.