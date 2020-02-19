В «Народном музее» Благовещенска откроется выставка, посвященная 75-летию Победы

Фото: пресс-служба управления культуры

В субботу, 22 февраля, в центре краеведческих и музейных инициатив «Народный музей» (библиотека «Центральная», ул. Красноармейская, 128) презентуют проект «Вспомним поименно» и первую мемориальную выставку в рамках проекта. Он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также Году памяти и славы. Открытие в 12 часов.

Партнер проекта – Военный комиссариат Благовещенска и Благовещенского района. Его руководство предоставило архивные данные участников Великой Отечественной войны. Например, красноармейские книжки в то время были сродни паспорту, только в них еще указывалось, какие у бойца награды, ранения и где он служил. Тех, у кого этого документа не было, задерживали. Проходное свидетельство выдавалось после Победы всем фронтовикам, прошедшим войну. С ним они и возвращались домой.

На основе этих сведений в «Народном музее» организуют цикл мемориальных выставок с рассказами о фронтовиках-благовещенцах принципиально рядового состава. Первые 10 бойцов – участники Сталинградской битвы, которых уже нет в живых. «Народному музею» удалось связаться с родственниками одного из них – Анатолия Бурлова. Дочь Людмила Борзова вместе с мужем придёт на открытие и сама расскажет о боевом пути отца.

На открытии представят около 100 предметов: подлинные документы и личные вещи участников войны; копии фотографий, сделанные во время боевых действий; экспонаты Музея связи Амурской области (Амурский филиал ПАО «Ростелеком») и комнаты боевой славы Городского совета ветеранов войны, труда, ВС и правоохранительных органов.

Дополнят экспозицию картины самобытного художника, члена Амурской организации «Творческий союз художников России» Евгения Смирнова. Большая часть его работ посвящена реальным событиям, которые происходили во время Великой Отечественной войны. В библиотеке «Центральная» и самом музее находятся 25 картин: «Бабий Яр», «Последний ветеран города», «Битва за Днепр» и другие.

Специально для проекта в «Народный музей» привезли артефакты, найденные в Волгоградской и Смоленской областях. Сводный поисковый отряд Амурской области работал там с 2016 по 2019 годы. Посетители выставки увидят раритетные гильзы, снарядные осколки, хвостовик мины, каски с пулевыми отверстиями, солдатскую посуду и другие предметы.

Интересно, что по надписи на крышке котелка поисковикам удалось найти родственников Якова Безвершенко. Он родился в селе Антоновка Завитинского района. Парень приписал себе год, чтобы пойти на фронт (в документах написано 17 лет), и погиб в первом же бою под Сталинградом 20 октября 1942 года. Его история тоже найдет отражение в экспозиции.

Выставка будет работать в течение месяца, в дальнейшем некоторые экспонаты поменяют на другие, сообщает пресс-служба управления культуры Благовещенска.