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19февраля
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сегодня, 11:32 0

В Приамурье будут продавать киви с тутовой щитовкой

В Приамурье будут продавать киви с тутовой щитовкой
Фото: pixabay.com

За минувшую неделю в пункте пропуска «Благовещенск – Хэйхэ» инспекторы амурского управления Россельхознадзора проверили около полутора тысяч тонн плодоовощной продукции. Было отобрано 317 проб, проведены лабораторные экспертизы. По результатам выявлен один случай наличия карантинного организма – тутовой щитовки – в ввозимой партии киви.

Учитывая, что угрозы для человека и животных она не представляет, принято решение о выпуске фрукта в реализацию, сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторами также проконтролировано 63 российских автотранспортных средства с импортной подкарантинной продукцией, ввезённой из Китайской Народной Республики.

В целом за минувшую неделю в Приамурье ввезено 1 413 тонн плодоовощной и зеленой продукции, в том числе помидоры, огурцы, капуста белокочанная, лук репчатый, кабачки, чеснок, грибы, имбирь, клубника, манго, киви, ананасы, арбузы, виноград.

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#таможня

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