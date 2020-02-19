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сегодня, 11:13 0

Для обучения курсантов ДВОКУ применяют экстремальный вид спорта

Для обучения курсантов ДВОКУ применяют экстремальный вид спорта
Фото: пресс-служба ВВО

В ДВОКУ освоено новое направление в подготовке курсантов для горных и арктических подразделений. В его основе экстремальный вид ездового спорта – скиджоринг, во время которого курсанты оттачивают навыки скоростного катания на лыжах в сцепке за лошадьми.

Ребята совершают заезды со скоростью до 40 километров в час и преодолением различных препятствий. Также по несколько стрелков тренируются совершать марши на лыжах в одной сцепке за лошадьми.

Скиджоринг – это экстремальный вид ездового спорта, во время которого гонщик двигается, уцепившись за собачью упряжку или лошадь. Лошадь движется по середине трассы, по краям которой расположены различные препятствия: трамплины, слаломные «змейки» и другие. Лыжникам необходимо их преодолеть без падений.

Скиджоринг помогает курсантам уверенно идти на лыжах, привыкать к управлению лошадьми, а также отрабатывать тактические приемы быстрой бесшумной переброски групп в зимних условиях.

На недавно проведенных в Благовещенске соревнованиях по скиджорингу на лошадях курсанты ДВОКУ показали высокие результаты во всех номинациях данного вида спорта, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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