Блогерша из Красноярска развелась с мужем и сошлась с 20-летним пасынком

Популярная блогерша из Красноярска, за жизнью которой следит более 404 тысяч человек, успела похудеть почти на 60 килограммов и стать приёмной мамой для пятерых детей. Она показывает не только красивую картину своей жизни, но и проблемы. Однако она предпочла скрыть одну вещь, из-за чего в Сети разгорелся нешуточный скандал.

Недавно Марина сообщила, что разводится с супругом, с которым была в браке более десяти лет. Сразу после этого девушка объявила, что теперь встречается с 20-летним сыном бывшего мужа – Вовой. Сейчас они живут вместе с четырьмя детьми и при этом мечтают завести собственных, о чём и признались в прямом эфире Инстаграма. Однако пятого ребенка с синдромом Дауна забрал бывший муж Марины.

«Все понимали, что мы не общаемся с ним как мама с сыном. Это всё было для пиара, потому что так было выгодно для Инстаграма. Маленькие дети знают, что он их брат, с наших слов... Недавно мы разговаривали с ними, и я говорю: "Ребят, это не ваш брат, потому что папы у вас разные". Это друг Вова», – цитирует Life многодетную мать.

Самого Вову нисколько не смущает разница в возрасте. Парень настроен весьма решительно и даже мечтает о свадьбе с Мариной. Сейчас он учится в университете и подрабатывает грузчиком. Отношения с отцом у него не изменились после случившегося.

Пара старается не обращать внимания на весь негатив, который посыпался в социальных сетях. И даже выкладывает совместные фотографии, к которым закрывает комментарии.

«Ты никогда не знаешь, как повернётся жизнь. В какой момент ты встретишь своего человека. Который заставит тебя улыбаться. Я знаю, что кто-то поддержит. А кто-то осудит. Но мы вместе и счастливы, чего и вам желаю», – подписала одно из фото женщина.