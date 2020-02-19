В Благовещенске модернизируют системы видеонаблюдения в образовательных учреждениях

Для охранников школ Благовещенска в 2020 году закупят ручные металлоискатели. Кроме того, в учреждениях образования модернизируют системы видеонаблюдения, которые подключат к системе «Безопасный город».

О безопасности школ, детских садов и учреждений дополнительного образования на заседании комитета по социальным вопросам Благовещенской городской думы рассказала начальник управления образования Элина Поцелуева.

Городскому управлению образования подведомственны 43 образовательные организации: 20 школ, 17 детсадов и 5 учреждений дополнительного образования. Они расположены в 99 зданиях и встроенных помещениях. Школьников в Благовещенске – больше 27 тысяч, а дошкольников – больше 13 тысяч.

На обеспечение безопасности объектов образования в 2019 году было направлено – 81,2 миллиона рублей. На 2020 год пока запланировано выделить 40,5 миллиона. Планируется, что сумма будет увеличена.

«Объекты образования охраняют частные охранные организации на основании договоров. Физическая охрана есть в 26 учреждениях. Это школы и учреждения дополнительного образования. В новом третьем корпусе детского сада № 60 также имеется физическая охрана. Там место для охранника предусмотрено планировкой здания. То есть мы имеем первый опыт в детских садах с круглосуточной физической охраной. В 17 дошкольных образовательных организациях в ночное время охрана осуществляется сторожами, а в дневное – дежурными администраторами. На физическую охрану в 2019 году было выделено 9,8 миллиона рублей, в 2020 году – 18,8 миллиона рублей», – рассказала Элина Поцелуева.

В 2020 году в учреждениях образования продолжится модернизация систем видеонаблюдения.

«У нас были аналоговые камеры, теперь мы меняем их на цифровые с целью подключения к системе "Безопасный город". В прошлом году 17 зданий прошли эту модернизацию, в этом году еще в 69 зданиях учреждений образования мы проведем модернизацию. В 2019 году на эти цели было выделено 9 миллионов рублей, в 2020 году – 37,3 миллиона рублей», – отметила начальник управления образования.

В 2019 году в учреждениях образования установлено 527 камер. К системе «Безопасный город» подключено 17 зданий. В 2020 году запланировано установить 2 139 устройств. Помимо этого, все объекты образования оборудованы тревожными кнопками. В зданиях есть планы эвакуации, осуществляется регулярный обход и осмотр территорий. Запланировано приобретение ручных металлоискателей для всех охранников, работающих в учреждениях образования. Элина Борисовна объяснила депутатам, почему охранники не всегда реагируют, если рамка металлодетектора подает звуковой сигнал.

«На рамке вверху высвечивается уровень опасности, об этом знают все охранники. Если уровень опасности – высокий, человека нужно остановить и провести дополнительную проверку», – объяснила руководитель управления.

Информацию об обеспечении безопасных условий пребывания детей, обучающихся в дошкольных и общеобразовательных учреждениях города Благовещенска, начальник управления образования представит на ближайшем заседании Благовещенской городской думы. Комитет рекомендовал принять ее к сведению, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.